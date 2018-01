El PSOE exige "medidas, respuestas y soluciones" ante la "falta" de calefacción en 8 colegios públicos el pasado lunes

12/01/2018 - 12:57

El concejal del PSOE responsable de Educación, Kilian Cruz, ha lamentado "la situación" que se vivió el pasado lunes en diferentes centros escolares de Logroño donde se retomaron las clases "sin calefacción" y ha pedido al equipo de Gobierno que "den solución" a las "quejas constantes" de estos centros para favorecer "el bienestar de los alumnos".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Kilian Cruz ha realizado esta rueda de prensa tras los acontecimientos del pasado 8 de enero cuando ocho centros escolares logroñeses (CEIP Las Gaunas -en su edificio de Educación Infantil-, el CEIP Juan Yagüe, el CEIP San Francisco, el CEIP Escultor Vicente Ochoa, el CEIP Vuelo Madrid-Manila, el CEIP Milenario de la Lengua, el CEIP Duquesa de la Victoria y el CEIP Varia) retomaron la actividad lectiva, tras las fiestas de Navidad, con problemas en la calefacción, propiciadas también "a causa del temporal de nieve que se vivió durante el fin de semana".

De estos ocho centros, seis pudieron subsanar las deficiencias en el mismo día aunque, como ha explicado el concejal del PSOE, dos colegios (Milenario de la Lengua y Duquesa de la Victoria) fueron los que tuvieron mayores problemas ya que "hasta el miércoles o jueves no se solucionó al completo la situación".

Kilian Cruz ha destacado que estos problemas "ya han ocurrido con anterioridad" y prueba de ello han sido las dos mociones presentadas por el PSOE el pasado año y que hacían referencia tanto a las altas temperaturas de las aulas en los últimos días de junio y el frío en invierno. "Las quejas persisten, la situación no cambia" y "no he visto movimiento por parte de Cuca Gamarra y su equipo para solucionar esta situación".

A todo ello se suma que, algunos de estos centros, "que ocupan al 62 por ciento de los alumnos de la región en colegios públicos" cuentan con edificios que "van envejeciendo, presentan averías frecuentes, tienen ventanas o puertas que no cierran bien, pasillos grandes, techos altos y, en definitiva, están mal aislados y propician muchas carencias en las que hay que desarrollar labores que permitan su buen funcionamiento".

De 22 centros públicos, ha recordado Cruz, "8 tuvieron problemas" y aunque "se solucionaron en poco tiempo" lo cierto es que las quejas "tanto de los directores de los centros como de los padres han sido evidentes".

Unas averías que, para el PSOE, tienen una responsabilidad evidente "el Ayuntamiento de Logroño" y para intentar "que no vuelvan a suceder", Cruz-Dunne ha relatado una serie de medidas con las que intentar evitarlas.

Entre ellas, y para mejorar la gestión del sistema energético en los centros ha propuesto instaurar un teléfono de emergencia que también funcione durante el fin de semana para que, si hubiera problemas, los encargados sepan a quien recurrir.

A ello se suma una medida a medio plazo que pueda contemplar cómo la SMART City de Logroño se pueda aplicar para que el sistema de calefacción sea más eficiente en los centros (con la programación de encedido y apagado, por ejemplo) y otra a largo plazo en la que se estudie la calidad de los materiales y el sistema para superar estas incidencias climáticas.

También ha contemplado medidas para el ahorro energético, elaborar un plan de actuación, solicitar la colaboración del Gobierno de La Rioja y crear auditorías energéticas en los centros para ver las deficiencias, tal y como ya se habló en las distintas mociones presentadas.

Aunque en esta ocasión, "todavía no tenemos previsto incluir ninguna moción al respecto", Kilian Cruz y su Grupo Municipal Socialista sí que han formulado ciertas preguntas ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades para que, entre otros asuntos, se puedan conocer: ¿Cuáles fueron las causas por las que estos centros no tuvieron activadas la calefacción?, ¿qué averías sufrieron el Milenario de la lengua y el Duquesa de la Victoria que retrasaron, aún más, el inicio normalizado de sus actividades? y ¿qué tipo de medidas se van a tomar de cara al futuro para evitar que esto vuelva a suceder?.

Como última pregunta, además, y con motivo de la próxima jubilación del funcionario encargado de la calefacción en los colegios logroñeses, desde el Grupo Municipal Socialista quieren saber "¿qué tipo de medidas se van a adoptar en la organización del personal? y ¿quién será el nuevo técnico funcionario que se encargue?".