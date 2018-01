El PP de La Rioja lamenta el "afán" del PSOE por "hacerse la foto a costa de la sanidad riojana"

12/01/2018 - 13:18

El Partido Popular de La Rioja ha subrayado este viernes que, "una vez más, el PSOE llega tarde a 'hacerse la foto' a costa de la sanidad riojana".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

"Los dirigentes socialistas riojanos aparecen en escena cuando ya se han puesto en marcha todas las medidas necesarias y cuando la afluencia de pacientes a los servicios sanitarios, aunque sigue siendo importante, está plenamente garantizada, como demuestra el hecho de que todas las personas que han acudido a los diferentes servicios de urgencias han sido atendidas", afirman los populares riojanos en una nota.

En este sentido, el Partido Popular de La Rioja considera que las manifestaciones que hoy ha realizado el secretario de Sanidad del PSOE de La Rioja, Raúl Juárez, "son propias de un partido que vive todo lo que acontece en la sanidad riojana de una forma marginal y con un mero interés partidista, que en nada beneficia ni a los ciudadanos ni a los profesionales".

Creen que "el PSOE de La Rioja parece vivir en una realidad paralela en la que se empeña en negar la realidad, aunque para ello tenga que poner en cuestión el trabajo de los profesionales de la sanidad".

"Criticar, como hace Raúl Juárez, la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica solamente evidencia el gran desconocimiento que tiene sobre el funcionamiento del sistema sanitario, o bien una clara intención de confundir a la opinión pública, atribuyendo a la región una situación única cuando es generalizada en todo el Sistema Nacional de Salud", añaden.

Para el PP riojano, "el secretario de Sanidad del PSOE pide que se dé a conocer un Plan de Contingencias que es, desde hace al menos dos años, de dominio público y que se aplica de manera automática por los profesionales sanitarios, un plan que, por cierto, está funcionando y está permitiendo a La Rioja solventar la situación de una manera adecuada dentro de las dificultades".

"Raúl Juárez, una vez más, ha vuelto a hacer de sí mismo, un portavoz que llega tarde, como cuando alertó de los problemas de la prescripción enfermera el mismo día que profesionales y Ministerio llegaron a un acuerdo; que no duda en tergiversar la realidad cuando no se amolda a sus intereses, como ha ocurrido recientemente con unas presuntas irregularidades en la Fundación Hospital de Calahorra que no tuvo el valor de denunciar donde debía; y que es incapaz de aportar algo mínimamente constructivo en una cuestión tan seria y compleja como es la prestación de servicios asistenciales", aseguran desde el PP.

Afirman, además, que "Raúl Juárez y el PSOE viven al margen de la sanidad, la salud de los riojanos la miden en términos políticos y ni están para construir ni aportan nada al debate, solamente soluciones vacías que les sirvan para cubrir un titular".

Por su parte, el Partido Popular, "aún considerando que estamos actualmente en una situación compleja y difícil, muestra su total apoyo a los profesionales y directivos del Sistema Público de Salud de La Rioja por el gran trabajo y el esfuerzo que están desarrollando para hacer frente a esta pandemia de gripe que ha cuadriplicado la actividad en las urgencias del Hospital San Pedro".