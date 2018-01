Greenpeace dice a CSN que si no completa el estudio de impacto ambiental no es lógico dar permiso de construcción

12/01/2018 - 13:25

La responsable de la campaña antinuclear en Greenpeace, Raquel Montón, ha avisado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de que si no está listo el estudio de impacto medioambiental del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), y si este no arroja una "resolución positiva", no sería lógico otorgar el permiso de construcción del silo.

A preguntas de los medios, tras una reunión con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, Montón ha señalado que para completar este estudio el CSN tiene que emitir al Ministerio de Energía un informe con dos posibles situaciones.

Se trata de un informe que estudie "cómo funcionaría este cementerio nuclear en estado normal, y en caso de accidente o de suceso radiológico". "Este informe no ha sido enviado al Ministerio por lo tanto el estudio no puede estar completo de ninguna de las maneras, tiene una enorme deficiencia", ha afirmado.

Por otro lado, ha avisado al ministro del ramo, Álvaro Nadal, para remarcar que el ATC está diseñado según el segundo plan de residuos radiactivos de 2006, un "plan caducado, obsoleto e infradotado financieramente". "En vez de actualizar ese plan de residuos están empeñados en ampliar la vida a las centrales nucleares, sin dar dotación ni económica ni técnica a ese plan que llevamos pidiendo públicamente e internamente hace años".

Preguntada si a pesar de no estar completo el estudio de impacto ambiental ni el plan de residuos el CSN puede otorgar este permiso, ha mostrado su malestar porque este órgano "puede hacer lo que quiera" ya que uno de los errores del CSN es dar permiso para emplazamiento por un lado y permiso de construcción por otro lado.

"El CSN ha reconocido que el plan de residuos está obsoleto, pero sabiendo que tiene normativas obsoletas están dando permisos", ha lamentado la responsable de Greenpeace.

SOLUCIÓN A LOS RESIDUOS

En esta línea, ha asegurado que en España es "perfectamente factible" que se avance hacia un modelo cien por cien renovable en el año 2050, por lo que los planes para cerrar centrales nucleares y de carbón deberían estar listos en 2025.

Preguntado por la solución a los residuos radiactivos, Montón ha indicado que no existe "una mejor gestión de residuos radiactivos" desde el punto de vista tecnológico y económico, por lo que ha abogado por realizar un planteamiento nuevo que aborde "mejores técnicas" para este tipo de emplazamientos así como mejora en las tecnologías, un estudio económico de las alternativas energéticas y "un proceso de transparencia de información pública para que entre todos podamos decidir".

C-LM SEGUIRÁ DEMANDANDO PROTECCIÓN

De su lado, el consejero de Agricultura ha trasladado a Greenpeace que desde el Gobierno regional seguirán demandado a la Comisión Europea que "vigile la protección" del entorno de la Laguna del Hito, zona próxima al emplazamiento del silo.

Tal y como ha relatado el consejero, el informe del Ejecutivo autonómico para el estudio de impacto ambiental de la zona señala que "la biodiversidad tiene un enorme riesgo si se construye el cementerio nuclear", añadiendo que "hay muchas carencias desde el punto de vista de la afección a los acuíferos", que se añade a la situación de sequía que existe.

Asimismo, se incluye en este informe el riesgo desde el punto de vista sismológico, con pequeños terremotos permanentes en la zona y la afección radiológica que conlleva sobre las personas, el entorno y los municipios que se van a haber afectado "como consecuencia del transporte de los residuos al basurero nuclear en Villar de Cañas".