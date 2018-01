La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid adelanta su 67 edición, en la que busca ser "motor" de la moda española

12/01/2018 - 13:43

La Mercedez-Benz Fashion Week Madrid se celebrará este año del 24 al 29 de enero, en Ifema y en algunos emplazamientos de la capital, con el objetivo de "ganar relevancia internacional", adelantándose a las pasarelas de New York y Londres, y apostará por convertirse en "motor" de la moda española.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de la MBFWMadrid que se ha celebrado este viernes en el hotel Only You en Atocha, donde también se ha hecho hincapié en que en esta ocasión las jornadas la integran desfiles de 48 creadores y marcas.

El director general de Ifema, Eduardo López Huertas, ha resaltado que este año se han adelantado las fechas de su celebración a los días 24 y 29 de enero con el objetivo de "ganar relevancia internacional", adelantándose a la pasarela de New York, que abría el calendario, y a Londres, que coincidía en fechas normalmente.

Ademas, ha desgranado que en esta edición, como sucedió en la pasada, se celebrarán desfiles por toda la capital madrileña aunque Ifema seguirá siendo "el gran corazón de la pasarela". Así, en el marco de la colaboración institucional, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, acogerá los desfiles de tres jóvenes diseñadores del programa general de la pasarela.

SEGUIR LOS DESFILES DESDE LA CALLE

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de su programa Madrid Capital de Moda (MCDM), instalará una pantalla en la plaza Margaret Thatcher, esquina con Paseo de la Castellana, desde la que se podrá seguir la programación de la MBFWMadrid. Además, el Palacio de Cibeles acogerá el evento 'El nuevo escaparate de la Moda', que organiza Facebook/Instagram.

López Huertas ha destacado el apoyo también de las 23 firmas que darán apoyo a la convocatoria, en la que Mercedes-Benz, L'Oreal Paris e Inditex volverán a ser sus principales patrocinadores.

También se ha fijado como objetivo dar especial protagonismo el mundo digital. La pasarela presenta en esta convocatoria un nuevo diseño web y continuará potenciando a creadores y marcas participantes a través de sus redes sociales. Además, algunas de las jornadas se grabarán en 4K para su difusión en plataformas que emiten con esta definición y se ha puesto en marcha un nuevo sistema para la gestión digital de las acreditaciones de prensa.

VUELVEN DESTACADOS NOMBRES

Por otra parte, tal y como ha desgranado la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week, Charo Izquierdo, en esta ocasión vuelven al programa destacados nombres de la moda española como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano y Moisés Nieto y participan por primera vez La Condesa Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing. Izquierdo ha defendido que espera que la pasarela sirva para "impulsar, ser trampolín y motor" de la moda española .

De entre muchos, el 24 de enero presentarán su coleccion cinco firmas por la ciudad: Duarte, Pilar Dalbat, Jesús Lorenzo, Oteyza y Pedro del Gierro. Mientras que el 25 de enero será el turno de la creadora María Escote, con la presentación de su colección con el concepto 'See now, Buy now', que abrirá los desfiles. El cierre correrá a cargo del diseñador Palomo Spain, uno de los nuevos talentos.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, ha señalado que el reto al que se enfrentan en esta edición es "transmitir emociones" en las colecciones así como ha reivindicado que este se trata de un país "indiscutiblemente creativo".

Lomba ha resaltado que la pasarela es "un inversión" tanto de Ifema como de los propios diseñadores y ha hecho hincapié en que el sector de la moda representa un 2,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.