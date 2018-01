Técnicos corroboran la subvención sin justificar de 1,3 millones a Barcelona Regional en comisión

12/01/2018 - 13:57

El grupo Demòcrata reitera que no hay responsabilidad penal y Cs exige consecuencias políticas

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Técnicos han corroborado este viernes que la agencia pública de desarrollo urbano Barcelona Regional (BR) recibió en 2012 una subvención del Ayuntamiento de la capital catalana de 1,3 millones de euros que después no justificó, según han explicado en la segunda sesión de la comisión municipal de investigación sobre la gestión de BR entre 2011 y 2015.

La interventora delegada Carme Torres ha explicado que la subvención se otorgó para realizar proyectos de transformación urbana, medioambientales y de infraestructuras, y que no se justificó; se destinó a un simposio para el Banco Mundial e iniciativas de la entidad ya disuelta Barcelona Strategic Urban Systems (Bcnsus), ha detallado la Directora de Control de Gestión, Mar Giménez-Salinas.

Ha sostenido que el destino de la subvención "parece que no concuerda con el objeto del expediente", porque no se corresponde con proyectos de transformación urbanística ni el objetivo por el que el Ayuntamiento otorgó la subvención, durante el anterior mandato del exalcalde Xavier Trias.

El exgerente de Recursos del Ayuntamiento Joan Llinares ha asegurado que es BR, beneficiario de la subvención, quien debe justificar a qué se ha destinado el dinero y devolverlo, mientras que el director de Servicios Jurídicos, Albert Solé, del consistorio también ha señalado que se deben justificar los encargos a BR y los gastos de gestión que han supuesto.

El interventor general Antonio Muñoz ha afirmado que la responsabilidad contable en materia de subvenciones es materia del beneficiario: "La subvención concedida sólo se ha justificado parcialmente", y el gerente de Ecología Urbana, Jordi Campillo, ha explicado que no pudo certificar las actividades internacionales de BR porque no se correspondían con los objetivos del consorcio.

El Ayuntamiento llevó a la Fiscalía diversos aspectos de la gestión de BR en el anterior mandato, que citó a declarar al entonces teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, y al entonces director general de BR, Willy Müller, a los que se ha convocado para la próxima sesión de la comisión municipal, aunque Vives ya advirtió cuando se creó de que no asistiría.

MÁS TRANSPARENCIA

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido que hay una cuestión política de fondo, por lo que ha exigido más transparencia, mientras que el concejal del grupo Demòcrata Jordi Martí ha asegurado que la Fiscalía Provincial de Barcelona dijo que no había responsabilidad penal.

La líder municipal de Cs, Carina Mejías --cuyo partido promovió la comisión--, ha criticado que Vives y Müller se montaron "un chiringuito político" y ha defendido que queda probado que existe una responsabilidad política, tras lo que Daniel Mòdol (PSC) ha rechazado poner en entredicho el trabajo de los empleados de BR y los servicios técnicos municipales.

"Si alguna cosa se ha demostrado es que BR ha sido una caja negra fuera de control", ha criticado Javier Mulleras (PP), mientras que el concejal de ERC Jordi Coronas se ha mostrado sorprendido porque no se pidieron las justificaciones de los gastos ni se han derivado responsabilidades.

Maria José Lecha (CUP) ha replicado que el problema no son los trabajadores, sino empresas opacas que no se pueden controlar y en las que se han dado "complicidades políticas", mientras que el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha criticado que no se hiciera una solicitud de resarcimiento.