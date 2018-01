El PSOE-A acusa al Gobierno de "chantajear" a las comunidades con "quitar" las entregas a cuenta si no se aprueba el PGE

12/01/2018 - 13:57

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha acusado este viernes al Gobierno de "chantajear" a las comunidades autónomas con "quitar" las entregas a cuenta que "ya están comprometidas" si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018.

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en Córdoba, Serrano ha subrayado que "las comunidades autónomas no pueden ser rehenes de la incapacidad del Gobierno central para buscar acuerdos con los que sacar adelante los PGE", a lo que ha añadido que "tampoco es honesto que el Ejecutivo cuadre sus cuentas a costa de la buena gestión de los ayuntamientos".

En este sentido, ha aseverado que el Gobierno prefiere "la austeridad y cumplir con los mandatos de Europa" ante que "atender a las personas", cuando, a su juicio, "se pueden hacer las dos cosas", pero "a Cristóbal Montoro no le importan los ciudadanos en la insensibilidad permanente y solo atiende a números".

A su juicio, "al final el chantaje lo único que hace es manifestar la incapacidad del PP para gobernar" porque "la competencia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado le corresponde al Gobierno", que "es el que tiene que trabajar para cerrar un acuerdo y no chantajear a las comunidades", ha reclamado la socialista.

Al respecto, ve "significativa y relevante" la respuesta del PP de Andalucía, "al que le falta dignidad política y estar a la altura de las circunstancias", porque "en vez de relevarse contra el chantaje a las comunidades autónomas se hace cómplice de la estrategia de subordinación a los intereses del partido en Madrid por encima de los intereses de los andaluces", ha opinado la representante del PSOE.

Tras remarcar que "la comunidad va a dejar de percibir 800 millones de euros con el retraso de las entregas a cuenta", Serrano ha declarado que "el PP empieza a demostrar que no va a estar en la solución y el acuerdo de defender un sistema justo de financiación y equilibrado para Andalucía".

Frente a ello, ha dicho que desde el PSOE andaluz "no se va a renunciar al autogobierno", de modo que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "se pondrán las cosas claras para no renunciar al autogobierno y a lo que le corresponde a Andalucía", ha asegurado, para añadir que "ya no valen más excusas, porque la financiación autonómica es urgente y hay mucho en juego para los ciudadanos, que necesitan de la financiación justa y están a la espera de un Gobierno incapaz para llegar a un acuerdo para la aprobación del presupuesto".

En palabras de Serrano, "es indispensable que el Gobierno ponga ya sobre la mesa el nuevo modelo de financiación, que termine con las disparidades que permiten que unas comunidades estén más financiadas que otras y Andalucía esté infrafinanciada".

DEFENSA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía ha reclamado al Gobierno "un sistema de financiación local justo para los ayuntamientos, que tiene que ser abordado ya de una vez por todas", así como "modificar la ley de estabilidad presupuestaria para flexibilizar la regla de gasto, que mantiene a los ayuntamientos atados de pies y manos", ha lamentado Serrano.

Al respecto, ha advertido de que "desde que gobierna el PP lo único que ha hecho es interferir en la autonomía local y hacer leyes contra la capacidad de los consistorios para decidir en qué gastan su dinero", de forma que ha enfatizado que "el PP no cree en el municipalismo y no ha hecho nada para mejorar la financiación desde el año 2011". Frente a ello, "los ayuntamientos piden que se acabe el castigo permanente", entre otros apuntes que ha señalado la socialista.