Cataluña. el gobierno cree que a cs le pasará factura electoral haber "arrojado la toalla" tras ganar el 21-d

12/01/2018 - 14:09

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que a Ciudadanos le pasará factura en las elecciones generales su actitud en Cataluña, tras haber "arrojado la toalla" antes de ponerse "a trabajar" para recabar apoyos tras haber ganado las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Así lo indicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la primera reunión del Consejo de Ministros de 2018, donde puso en duda que a los votantes de Cs les esté gustando la manera en la que este partido está gestionando su triunfo en las urnas.

Méndez de Vigo insistió en que la intención del Ejecutivo es agotar la XII Legislatura, por lo que no hay previsión de celebrar elecciones generales hasta julio de 2020, momento en el que espera que "se vean los frutos de una acción del Gobierno orientada a los intereses generales".

"Las cosas cambian", dijo cuando se le preguntó por el ascenso electoral del partido de Albert Rivera. "No sé si a sus votantes les gustaría que después de haber ganado las elecciones parece que las han ganado los independentistas o Carles Puigdemont, porque han arrojado la toalla antes de ponerse a trabajar en ello", argumentó.

También echó en cara a Cs que no quiera permitir que el PP tenga grupo parlamentario propio en el Parlamento catalán, cuando obtuvo cuatro escaños y necesitaría que le prestasen un diputado para no acabar en un subgrupo o en el Grupo Mixto. "Parece que Cs no quiere que los constitucionalistas tengamos una voz propia más", denunció.

Todo ello le llevó a decir que "las cosas cambian en la vida" y a valorar las encuestas que auguran una gran subida de Cs en detrimento del PP a nivel nacional como "fotos fijas de un momento determinado" que están influidas "por las circunstancias del momento". En este sentido, recordó que antes de los comicios de 2016 ningún estudio demoscópico decía que gobernaría el PP.

Reconoció que "muchas veces" la acción del Ejecutivo es "lenta", aunque también "inexorable", y pidió contemplarla "en su globalidad" para ver los efectos de las políticas. "Seguimos trabajando con un Gobierno animado, con un proyecto para España, una idea de España y poniéndola todos los días a trabajar, que es de lo que se trata", remachó.

