Cs pide que Ayuntamiento escuche "de verdad" las propuestas de comerciantes y hosteleros de Centro sobre la futura APR

12/01/2018 - 14:29

Asociaciones de hosteleros y comerciantes alegan pérdidas entre el 10 y el 20%

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido al Gobierno municipal que escuche "de verdad" las propuestas de los comerciantes y hosteleros de Centro sobre la futura APR.

"Que se les escuche activamente. No les vale una escucha de palo, en la que se les invite 15 días antes para comunicarles qué es lo que se va a hacer. Escuchar no es un mero trámite, escuchar tiene que llevar a poder condicionar tu respuesta como Ayuntamiento", ha manifestado la portavoz tras una reunión con comerciantes y hosteleros de Centro en la sede de su partido en el Edificio de Grupos de la Plaza de la Villa.

A su vez, Villacís ha pedido también que se proporcione "certidumbre" a los hosteleros es "que los clientes sepan cuando va a estar una calle cortada y que no se corten de manera arbitraria sin que la gente lo sepa", ha aclarado.

"Tenemos que protegerlos porque son una seña de identidad de Madrid, porque si no Madrid va a dejar de ser Madrid", ha añadido la líder de la formación naranja, que ha pedido el fin de los "cortes arbitrarios" en la zona Centro.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos ha asegurado que ha habido una caída en el número de personas que consumen en la zona Centro motivada por esta incertidumbre y ha apuntado que el tipo de consumidor está cambiando.

"Las familias están dejando paso a turistas. Ahora Madrid quiere combatir la turistificación pero lo que hace es turistificar con este tipo de medidas", ha incidido.

Por todo esto, Villacís ha pedido al Consistorio que concrete su proyecto para la zona Centro. "Tienes que saber lo que quieres hacer como Ayuntamiento. Si quieres convertir el centro en una zona para turistas es una opción como equipo de Gobierno, pero dilo", ha señalado.

Asimismo, la portavoz ha comentado las declaraciones de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiendo de Madrid, Purificación Causapié, de este viernes, que ha pedido que el centro de Madrid sea Área de Prioridad Residencial (APR) antes de junio y que se adelante su aplicación.

"Esto no puede ser una competición para ver quien empieza antes una APR, tiene que ser una competición para ver quien escucha antes a todas las personas afectadas por la APR", ha defendido.

En la misma línea, Villacís ha indicado que una APR se puede hacer bien o "muy mal". "Si se diseña con unas orejeras para plantear únicamente lo que ideológicamente tú entiendes que se tiene que plantear y no escuchas propuestas como las de los hosteleros o comerciantes para que no les afecten tanto las consecuencias, no es lo mismo que si haces un modelo participado", ha afirmado.

Por último, ha coincidido con el Ayuntamiento en la idea de que hay que ampliar las zonas de peatonalización, pero no en Gran Vía. "No es una calle cualquiera es una calle de acceso", ha apuntado, para después concluir pidiendo que paralelamente a estas peatonalizaciones se favorezca el transporte público y se construyan aparcamientos disuasorios y que no se impongan "prohibiciones y limitaciones a las personas"

LOS HOSTELEROS Y COMERCIANTES ALEGAN BAJADA DE VENTAS DEL 10% Y EL 20%

Representando a los hosteleros en la reunión ha estado el presidente del Gremio de Restauradores de Plaza Mayor y de Madrid de los Austrias, José Antonio Aparicio, que ha destacado que modificaciones como una APR "modifican muchísimo" la actividad comercial.

Por ello, ha pedido un "feedback continuo" del Ayuntamiento con los sectores más expuestos a este tipo de cambios para "tratar de mejorar" los dispositivos. "En este tiempo que se han establecido las ordenanzas y los decretos para cerrar el tráfico en Navidad hemos podido hacer algún tipo de aportación pero muy mínima", ha lamentado.

Por último, ha señalado que este año han experimentado descenso del 10 por ciento en la afluencia de clientes de restauración al centro de Madrid. "Estamos cambiando el tipo de cliente, de un cliente familiar y de cena más navideña y familiar a un cliente más de rotación, porque este tipo de clientes están acudiendo a otras zonas", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Confederacion del Comercio Especializado (COCEM), Luis Pacheco, también se ha reunido con Villacís en representación de los comerciantes, y ha criticado la peatonalización de Gran Vía durante la Navidad por ser precipitada y dar una imagen "tercermundista".

"La peatonalización de Gran Vía puede ser formidable, pero bien hechas las cosas. No precipitadamente y con cuatro valla con un funcionario abajo en Cibeles y otro en Plaza España cortando el tráfico, porque eso da una imagen penosa, triste y tercermundista de Madrid", ha manifestado.

Asimismo, Pacheco ha asegurado que este tipo de actuaciones precipitadas han afectado al comercio, con bajadas del 15 al 25 por ciento en sectores como el textil, la moda y complementos o el calzado.

Por último, el presidente de COCEM además, ha ofrecido la ayuda de los comerciantes para que se les consulte sobre los proyectos y ha recordado que hace 10 años ya se hizo un estudio en el que se demostró que se podía soterrar el tráfico por debajo de Gran Vía sin afectar a las líneas de Metro.