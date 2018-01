Ayuntamiento asegura que los restos aparecidos en calle Madre de Dios no guardan "ninguna relación" con los baños árabes

12/01/2018 - 14:32

Los restos aparecidos en la calle Madre de Dios de Murcia recientemente, a consecuencia de unas obras para la instalación de contenedores soterrados, no guardan ninguna relación con los baños árabes que se situaban bajo el trazado de la Gran Vía. Así lo ha asegurado este viernes la arqueóloga municipal, Carmen Martínez, quien ha visitado el yacimiento, acompañada por responsables del Servicio de Limpieza Viaria, para constatar in situ que no ha aparecido ningún material medieval sino que todo lo encontrado corresponde al siglo XVIII.

MURCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Según ha confirmado el concejal de Fomento, Roque Ortiz, el proceso arqueológico y la metodología seguida "es la habitual" y está "perfectamente coordinada" con la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma. De esta forma, ha explicado la arqueóloga municipal, en estos momentos se está procediendo a la documentación de todos los restos encontrados y se hará entrega de todo el material que se obtenga.

Asimismo, se ha corroborado que lo aparecido "no guarda ninguna relación con los baños árabes destruidos a mediados del siglo pasado" ya que estos están situados en el carril bus de la Gran Vía, "muy alejado de la zanja abierta en la calle Madre de Dios", ha asegurado Roque Ortiz.

De este modo, ha explicado la arqueóloga municipal, los restos que coinciden con el hueco para los contenedores corresponden a la antigua alineación, previa a la ampliación que se hizo en la calle en los años 50 del siglo pasado, y corresponden, concretamente, "a una cimentación del siglo XIX y unos muros de la línea de fachada de una antigua edificación cuya cronología no va más allá del siglo XVIII". Así, ha subrayado, todos los materiales arqueológicos corresponden a esa cronología.

Igualmente, ha remarcado el edil de Fomento, "no se ha encontrado ninguna moneda sino que es una pieza aún sin determinar", que se ha hallado junto a un ladrillo contemporáneo y un envoltorio de plástico de un establecimiento hotelero cercano.

Tampoco han aparecido otros materiales significativos mientras que la tinaja corresponde a una fosa séptica de cronología moderna y que será depositada en el Museo Arqueológico como es habitual en todas las excavaciones arqueológicas.

El concejal ha mostrado su "sorpresa" ante diversas informaciones que "nos acusan de estar destruyendo y haciendo una serie de actuaciones que no son para nada habituales". Ha remarcado las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno municipal en torno a la recuperación histórica en el entorno del Casco Histórico de Murcia.

La excavación que se está llevando a cabo en la calle Madre de Dios se debe a la instalación de contenedores soterrados solicitada por los vecinos a la concejalía de Fomento.

En un principio, los contenedores soterrados se iban a instalar en una zona más cercana a la Gran Vía pero, debido a las instalaciones de multitud de servicios, se modificó la ubicación, no habiendo aparecido en los niveles excavados ningún resto arqueológico, según el arqueólogo que supervisó los trabajos.