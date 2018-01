El gobierno ruega a la oposición que "no caiga en la tentación de bloquear la legislatura"

12/01/2018 - 14:37

El Gobierno de Mariano Rajoy advirtió este viernes a los grupos de la oposición que "no es bueno que nadie caiga en la tentación de bloquear la legislatura", porque "estamos en la buena dirección" para que 2018 "sea un buen año" si todos muestran "responsabilidad" y mantienen "altura de miras" para lograr los grandes objetivos que precisa el país.

Así lo manifestó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la primera reunión del Consejo de Ministros del año, donde incidió en que la apuesta por el diálogo del Ejecutivo "debe verse correspondida por la responsabilidad compartida" para seguir avanzando con "lealtad institucional" en la consecución de reformas para España.

Méndez de Vigo se mostró convencido de que 2018 será un "buen año" si "permanecemos unidos en la tarea común de alcanzar grandes objetivos, si cada uno asumimos nuestra responsabilidad y si mantenemos altura de miras y afán de superación". Aseguró que España "puede crecer aún más" si en Cataluña se alcanza "la normalidad política e institucional".

Se refirió también a la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, ya que apuntalarían la "estabilidad política". Remarcó que el Gobierno está empeñado en ello y conseguirlo sería "síntoma inequívoco de que la legislatura va a beneficiar a las personas" en la cotidianeidad de sus vidas.

Además, Méndez de Vigo llamó a las comunidades autónomas socialistas que "preferirían ver aprobados los Presupuestos de 2018" a decirles a sus "amigos" del Grupo Parlamentario Socialista que se abran a hablar de las cuentas públicas con el Gobierno. "¡No vale decir que queremos que haya Presupuestos en 2018 pero que vamos a votar en contra!", exclamó.

DEMANDA "COHERENCIA" AL PSOE

En este sentido, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte recordó que el PSOE tiene un grupo parlamentario "muy potente" y tendrá que "pronunciarse" si no quiere luego "quejarse" de que la cantidad de becas no es suficiente o que no se baje el IVA del cine, medidas contenidas en el proyecto de PGE de 2018.

Así las cosas, recomendó a los socialistas ser "coherentes" y ayudar a favorecer a la gente permitiendo unos PGE en los que hay "mucho gasto en política social". Rogó, por tanto, que en la negociación presupuestaria no tenga "voluntad de bloqueo" y de "oposición permanente". "Esto es una manía. Si creemos que los PGE favorecen, tenemos que favorecer la aprobación", insistió.

En concreto, preguntado por el destinatario de esa petición para que no se bloquee la legislatura, señaló que se trata de una "reflexión general" que podría aplicársela quien quisiera. En todo caso, abundó en que la legislatura debe seguir y que los PGE constituyen "el primer reto" para los próximos meses.

En síntesis, Méndez de Vigo hizo un llamamiento a que la oposición no haga "bloqueos políticos" para favorecer la senda de recuperación de la economía española en un momento en el que la agenda política del gabinete de Mariano Rajoy gira en torno a la creación de empleo.

12-ENE-18

