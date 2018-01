El 92% de empresas andaluzas hacen inversiones digitales ocasionales pero "muy pocas hacen estrategia de transformación"

12/01/2018 - 15:15

El miedo al cambio, entre las barreras de esa revolución, así como el coste económico en el caso de las pymes, según un estudio de la CEA

El 92 por ciento de las empresas andaluzas han hecho durante 2017 alguna inversión "ocasional" relacionada con la transformación digital, pero "muy pocas empresas han formalizado una estrategia global de transformación digital", según ha indicado el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

González de Lara ha apuntado algunos de los resultados del barómetro o 'Estudio de opinión sobre transformación digital de la empresa andaluza', con datos recabados en 2017, que ha sido presentado este viernes por el asesor de la CEA Joaquín García Tapial.

Ese barómetro, que recoge la opinión relativa a la digitalización del empresariado andaluz hoy en día, entre sus principales conclusiones destaca que "la cultura digital está aún en fase y proceso de asentamiento en la empresa andaluza", ha aseverado González de Lara citando el estudio.

Dicho proceso "está liderado al máximo nivel dentro de la empresa, por el empresario o director general, pero no se encuentra formalizado "ya que cerca del 50 por ciento de las empresas no disponen aún de una estrategia formal para abordar la trasformación digital".

Para el dirigente empresarial, "ese proceso debe capilarizarse al resto de organismos de la empresa y debe trasladarse al resto del equipo esa sensibilización del proceso de digitalización".

El estudio apunta que "existe un alto grado de concienciación respecto a las competencias necesarias para abordar este proceso, aunque existe aún cierta confusión respecto al grado de cobertura de las mismas por parte del mercado laboral; ya que, aunque se entiende que esas competencias están bien cubiertas, también se opina que la falta de mano de obra cualificada es una de las principales barreras al proceso de transformación digital de la empresa".

El informe indica que en algunos sectores, especialmente los más fabriles, como alimentos y bebidas o siderurgia, metalurgia, fabricación y minería, este grado de cobertura es aún bajo.

El informe señala que el 92 por ciento de las empresas "ha realizado en el último año alguna inversión relacionada con transformación digital", y ha agregado que "en un 27 por ciento de los casos, esa inversión ha supuesto más del diez por ciento de su presupuesto anual".

No obstante, ha apuntado que "sólo el 54 por ciento de las empresas tienen designado un responsable de la transformación digital y de éstas sólo el 12 por ciento es una persona designada 'ad hoc'".

Asimismo, "aún es muy bajo el porcentaje de empresas que han formalizado su estrategia global de transformación digital". "No hay conciencia global de transformación digital", ha añadido.

En cuanto a los beneficios que supone la transformación digital para las empresas, los empresarios andaluces relacionan los mismos con el desarrollo de negocio --acceso a nuevos mercados, apertura de nuevas líneas de negocio, mayor conocimiento d los clientes--, seguido de otros aspectos como la flexibilización del tiempo, la satisfacción de los trabajadores o la retención del talento. En cuanto a su influencia en la reducción de costes, es un beneficio que se aprecia más cuanto más reducida es la dimensión de la empresa.

El barómetro también explica las principales barreras de transformación digital, que están relacionadas con cuestiones de tipo humano y no tecnológico, como "el desconocimiento de las ventajas e implicaciones del proceso, la falta de visión de la dirección o el miedo al cambio", ha indicado González de Lara, quien ha reconocido que "hay resistencia de las personas al cambio y a afrontar nuevos retos".

Asimismo, el informe apunta que "el coste económico se percibe como barrera en empresas de tamaño pequeño y mediano, pero no en grandes compañías".

El estudio apunta que "aunque los principales beneficios que se atribuyen a la transformación digital están relacionados con el desarrollo del negocio, las empresas que formalizan su estrategia de transformación digital priorizan la mejora de la eficiencia o la mejora en la gestión de la información entre los objetivos de dicha estrategia", lo cual "conlleva el riesgo de que la transformación digital cree frustración dentro de las empresas porque las expectativas pueden ser muy altas, y cuando empiezan a poner en marcha la estrategia digital, no les sirve de nada porque la empresa en sí no está preparada para dicha transformación, al no haberse profundizado sobre el modelo de negocio".

IMPORTANCIA DE LOS AUTÓNOMOS

Otro dato del barómetro apunta que quienes realizan mayor esfuerzo presupuestario para incorporar la transformación digital son los autónomos, donde un 44 por ciento dedican más del diez por ciento de su presupuesto a este asunto. Además, las empresas con mayor incremento de facturación son las que mayor porcentaje de su presupuesto dedican a transformación digital.

En relación con el grado de digitalización de las empresas, las áreas relacionadas con las finanzas, la información de gestión y la comunicación son las más digitalizadas "pero hay amplio margen de mejora en la gestión de almacenes y en los aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos".

El comercio 'on line' tiene buena implantación, y el 45 por ciento de las empresas lo utilizan ya, y el 'cloud computing' se revela como una herramienta de alto interés para las empresas de reducida dimensión.

REDES SOCIALES

Por último, la presencia de las empresas andaluzas en redes sociales puede calificarse como "masiva", ya que el 91 por ciento de ellas disponen de dicha presencia. Facebook se revela como la principal red social para la empresa en Andalucía, seguida de Twitter y Linked In.

No obstante, la presencia en redes sociales 'temáticas' más específicas del sector, es "muy baja", de un 14 por ciento, con la excepción del sector turístico (67 por ciento), impulsado por la presencia de las empresas en Tip Advisor. Asimismo, el estudio apunta que "la dinamización de estas redes es todavía en muchos casos irregular o inexistente, lo que puede ser consecuencia del desconocimiento y la falta de cultura digital".

"El empresario andaluz, aun siendo consciente de la importancia de la transformación digital, está en un estadio inicial del proceso, del que desconoce tanto sus potencialidades como sus consecuencias", ha indicado este estudio, que cree que eso es importante tenerlo en cuenta "pues hay en marcha iniciativas de transformación digital muy ambiciosas que pueden fracasar por no disponer el empresario aún de la cultura digital necesaria para aprovecharlas e incorporarlas en su cadena de valor".