Cataluña. el gobierno mantendrá el 155 si hay una investidura telemática de puigdemont por ser ilegal y carecer de validez

12/01/2018 - 14:57

El Gobierno de Mariano Rajoy mantendrá en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el caso de que el Parlamento de Cataluña autorice una investidura telemática de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al considerar que sería ilegal y carecería de validez.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si el Parlamento de Cataluña intenta celebrar una investidura telemática para Puigdemont mientras sigue en Bélgica recurrirá el proceso de inmediato y "sin ninguna vacilación" al considerarla una "añagaza" que vulnera la legislación vigente y el reglamento de la propia cámara autonómica.

Méndez de Vigo fue así de contundente al ser preguntado sobre las negociaciones que está manteniendo el PDeCat y ERC para encontrar la fórmula que permita que Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat en la distancia, dado que se encuentra en Bruselas huido de la Justicia española, que llegó a solicitar una orden de detención y captura internacional que posteriormente retiró ante la posibilidad de que Bélgica le extraditara sin permiso para juzgarle por un presunto delito de rebelión.

Fuentes gubernamentales explicaron posteriormente que el Ejecutivo tiene decidido presentar ese recurso ante el Constitucional en el caso de que pretenda convocar una investidura telemática y adelantaron que incluirá una petición de suspensión automática del acuerdo que adopte la Mesa del Parlamento autonómico -que sólo puede solicitar el Gobierno- para impedir que llegue a celebrarse.

El recurso se presentará tanto si existe un acuerdo de la Mesa del Parlament que convoque esa investidura telemática como si previamente se promueve una reforma del reglamento de la cámara que busque permitir legalmente que un aspirante pueda optar a presidir la Generalitat sin estar presente en el debate.

El Gobierno sostiene que la mera admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad en el TC invalidaría la celebración de la investidura telemática, por lo que carecería de validez aunque se llevara a término y proclamara a Puigdemont como presidente. De este modo, al no existir legalmente un nuevo Ejecutivo autonómico, la aplicación del 155 en Cataluña seguiría en vigor.

Durante la rueda de prensa en La Moncloa, Méndez de Vigo recordó que Puigdemont es "un huido de la justicia española" y aseveró por ello que "lo que debe hacer es ponerse a disposición de la justicia española y no buscar otros atajos" para volver a ser presidente de la Generalitat de Cataluña sin regresar a España, donde nada más llegar sería detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales por el desafío independentista que le llevó a declarar la secesión de esta comunidad durante una sesión plenaria en el Parlament.

En el caso de que los partidos separatistas se pusieran de acuerdo para investir presidente a Puigdemont sin estar presente en la cámara regional, el portavoz del Ejecutivo declaró que se presentará de inmediato un recurso de inconstitucionalidad ante el TC: "Si se produjera no le quepa ninguna duda de que el Gobierno recurriría cualquier añagaza sin ninguna vacilación".

"Es meridianamente claro que eso que pretende el señor Puigdemont no es posible con la legislación vigente", dijo además de subrayar que cualquier demócrata de otro país europeo "se quedaría boquiabierto" por el mero hecho de que los partidos independentistas estén pensando en esta posibilidad.

Méndez de Vigo llegó incluso a mofarse de la ocurrencia de Puigdemont para participar en su propia investidura a través de un "plasma" y bromeó que, si aplicara a otros casos, por ejemplo "para los ministros no estaría mal" cuando no pueden asistir a la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso o en el Senado por encontrarse de viaje.

En cualquier caso, reiteró "con claridad, con solidez" y para "que no quepa ninguna duda", que el desafío independentista vivido en Cataluña durante los últimos meses pone de manifiesto que "si algo debemos aprender todo de lo que ha pasado es que no debemos vulnerar la ley" y que "no se puede estar fuera de la ley".

