La Agrupación Artística Aragonesa exhibe cerca de 20 obras de autores figurativos

12/01/2018 - 16:44

Una veintena de pintores de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses (ADAFA) muestran su obras en la sala de exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, situada en la calle Lagasca, 21, de Zaragoza, hasta el 26 de enero. Acompañan a los cuadros cuatro esculturas, tres de José Antonio Barrios, y una de Pilar Galve.

ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)

Óleos, acrílicos y acuarelas son las técnicas empleadas por los artistas de ADAFA que participan en este Salón de Invierno y que está abierto al público de lunes a sábados, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Paisajes, bodegones y varios retratos son las temáticas de los cuadros. De estos últimos, se pueden contemplar dos de Su Majestad el rey Felipe V, ambos de las mismas dimensiones, de 100 por 70 centímetros. No obstante, difieren en la técnica y en la ambientación.

Mientras el de Myriam García está realizado en óleo sobre lienzo y el personaje luce el traje militar de gala, el otro está hecho con carbón y creta blanca, viste de civil y además está acompañado por la reina Letizia.

El autor de este último cuadro, Sergio Perdiguer, es el miembro más joven de ADAFA, tiene 21 años, estudia Arquitectura y se encuentra en Alemania cursando un año del programa Erasmus.

El integrante más mayor de ADAFA, Antonio de Pedro, de 96 años, es un pediatra retirado que al jubilarse, a mitad de los 80, hizo de la pintura su gran afición. El retrato es su especialidad y en este Salón de Invierno participa con la imagen de la presidenta de Amigos de la Capa en Aragón, Luisa Falo.

ANIVERSARIO

"Me he especializado en el retrato porque el modelo viene a casa y para mi es más cómodo pintar de natural", ha reconocido este veterano pintor en declaraciones a Europa Press, que ha comentado que el óleo es su técnica favorita y además ya tiene pensado de quien será el rostro que expondrá en el próximo Salón de Primavera, pero ha preferido no desvelarlo.

Otras obras muestran un paisaje que anuncia el fin del otoño, un atardecer en Salou, los reflejos de una tienda de antigüedades sobre la ventana de un pintor o la hiedra sobre una fachada.

Esta exposición se creó hace 34 años por ADAFA, asociación que cumple este año su centenario. Su presidente, Jesús Proaño, ha agradecido a los pintores su interés por participar en esta muestra colectiva de arte figurativo, "que contiene mucho estilo y mucha técnica" y se ha mostrado convencido de que gustará mucho.

El acto inaugural también ha contado con la asistencia de la concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Jesús Martínez Campos, quien en calidad de presidenta de la Junta de Distrito Centro ha elogiado la actitud dinámica de ADAFA en impulsar otras iniciativas como el Concurso de Pintura Rápida, que ya ha superado las XIII ediciones.

Martínez Campos ha confiado en que este año se puedan exponer las obras en la sede de la Agrupación Artística Aragonesa para que "los vecinos puedan apreciar las grandes obras de arte, como esta de ADAFA", ha admirado.