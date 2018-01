Crespo (PP-A) critica que Díaz "oculta" la situación de los hospitales y le afea falta de "previsión" ante la gripe

12/01/2018 - 16:50

La portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este viernes a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que "no oculte la situación de los hospitales andaluces" en los que, a su juicio, hay una falta de "previsión" en los planes de alta frecuentación ante los "picos de gripe" así como ante la afluencia de pacientes durante el verano.

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la portavoz popular ante los medios en las inmediaciones del Hospital de Poniente de El Ejido (Almería), uno de los 20 hospitales que, según Crespo, el Gobierno andaluz no ha permitido visitar a los parlamentarios del PP andaluz conforme a la petición registrada el 17 de junio del pasado por la que únicamente han podido acudir a cinco centros sanitarios de los interesados.

Ante esta situación, Crespo ha indicado que se ha realizado un requerimiento al amparo del presidente del Parlamento para que la Consejería de Salud y la presidenta de la Junta "permitan" a los diputados autonómicos visitar los centros y sus infraestructuras así como dialogar con los profesionales para evaluar sus necesidades.

"Están ocultando la situación", ha asegurado la portavoz, quien ha advertido de la "saturación" que existe en las urgencias hospitalarias a causa de la gripe y debido a la "falta de camas y de profesionales" que "se han sustituido en algunos casos al 25 por ciento y en otros al 50 por ciento".

Crespo se ha preguntado si "la alta frecuentación que hay en verano o que la hay en estos momentos con la situación de la gripe no es una situación previsible" para el Gobierno andaluz porque "la Junta no ha previsto" la situación actual de la región, lo que, según ha ahondado, "es responsabilidad de la Consejería". "Que no carguen en la espalda de los profesionales las situaciones tan lamentables que se dan en los hospitales de Andalucía", ha reclamado Crespo.

La dirigente del PP-A ha recordado que su formación ha solicitado un pleno extraordinario para analizar la situación que los profesionales sanitarios que espera tenga lugar en enero, al tiempo que ha recordado que el próximo día 17 hay una reunión de la diputación permanente en la que se abordará entre otras cosas y en la comisión de sanidad, el caso de la mujer que falleció en las urgencias del Hospital de Úbeda.

En el caso particular de Almería, Crespo ha apuntado que el Hospital Torrecárdenas tiene una media de espera de 55 días para una intervención quirúrgica, mientras que son 62 en el Hospital de Poniente y 42 en el Hospital de Huércal-Overa. Asimismo, ha asegurado que en la provincia se han perdido 72 camas, con lo que hay una media de dos por cada mil habitante, por debajo de las media andaluza de 2,6 y de la media nacional de 3,4, según sus datos. Crespo también ha apuntado que se han "destruido 99 puestos" de personal sanitario en Almería.