Kiti Mánver en 'Sensible' y la versión escénica de 'Smoking room', nuevas citas del Festival de Teatro de Málaga

12/01/2018 - 16:52

La actriz Kiti Mánver en 'Sensible' y la versión escénica de 'Smoking room' serán las nuevas citas del 35 Festival de Teatro de Málaga.

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

En 'Sensible' Kiti Mánver y Chevi Muraday exploran los estrechos límites que separan el amor del dolor en Sensible, un singular montaje que funde y superpone música, danza e interpretación. Juan Carlos Rubio ha adaptado 'Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible', novela que Constance de Salm escribió a principios del siglo XIX, y la ha convertido en un montaje escénico que nos sumerge en un abanico de obsesiones y afectos del alma con la ayuda de la música de Julio Awad.

'Sensible' se verá en una única función el domingo 14 a las 19.00 horas en el Teatro Cervantes, que cambiará rápidamente los decorados para acoger el lunes y el martes la versión teatral de la película de Julio Wallovits y Roger Gual que mereció dos biznagas del Festival de Málaga 2002.

Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio, Manolo Solo y Edu Soto, dirigidos por Gual, revivirán en 'Smoking room', ahora sobre el piso de un teatro a la italiana, "el claustrofóbico ambiente de esa oficina en la que se destilan filias y fobias con la excusa de dónde encender el pitillo", según han informado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado.

El programa del 35 Festival de Teatro de Málaga se completa estos días con la doble función dominical de 'El guardián de los sueños', teatro con títeres facturado por las compañías malagueñas Nuevo Teatro Musical & El Asteroide.