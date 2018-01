SEO/Birdlife dice que la suspensión de la navegación en zonas de l'Albufera favorece su papel como refugio para aves

12/01/2018 - 17:26

La organización SEO/BirdLife ha destacado este viernes la necesidad de extremar las medidas de conservación en l'Albufera, el humedal más importante de la Comunitat Valenciana, en un año de insuficiencia hídrica y con "excepcionales concentraciones de aves acuáticas invernantes", y ha valorado positivamente la suspensión de la navegación en el entorno de la Mata del Fang para favorecer su papel de zona de refugio para esas aves, por lo que pide que la medida se aplique todos los años y durante toda la temporada de caza En un comunicado, ha explicado que la actual temporada de invernada de aves acuáticas está transcurriendo en un año hidrológicamente seco, lo que ha provocado que muchos de los humedales se encuentren sin agua. En este contexto, los que se mantienen inundados adquieren un extraordinario valor para la invernada de las aves acuáticas, que se ven obligadas a concentrarse en ellos.

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Es el caso del Parc Natural de l'Albufera de València, "que en las actuales circunstancias ve todavía más reforzado su valor", tal y como lo confirma el seguimiento de aves acuáticas invernantes en l'Albufera realizado por SEO/BirdLife con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Servicio Conservación Ambientes Acuáticos del Servici Devesa-Albufera.

L'Albufera de València ha funcionado como área refugio de aves acuáticas que han encontrado otros humedales en condiciones muy desfavorables, situación especialmente gravosa en la submeseta sur (ámbito conocido como La Mancha Húmeda), donde "simplemente no existen lugares adecuados donde invernar por encontrarse estos humedales secos".

Esto se ha traducido en cifras muy relevantes de invernada con concentraciones históricas registradas para el flamenco común (5.301 aves) y el morito común (5.041 aves) o las cifras destacadas de 17.584 cucharas europeos, 1.130 porrones europeos o 1.270 tarros blancos, muy por encima de las cifras habituales. Todo ello, junto a la presencia de cerceta pardilla y porrón pardo, especies catalogadas en Peligro de extinción en España que requieren de medidas excepcionales de conservación.

La situación hídrica en l'Albufera durante la primera parte de la invernada ha sido "mala", con una extensión de inundación invernal (perellonà) muy escasa. Esto ha causado que los excepcionales contingentes de acuáticas invernantes se concentraran en las zonas acotadas para la caza de estas aves, las únicas inundadas en ese periodo.

En este contexto, continúa SEO/Birdlife, las áreas de reserva destinadas a ofrecer lugares tranquilos para estas aves acuáticas durante el período de actividad cinegética adquieren aún mayor importancia y garantizar la tranquilidad en dichas zonas es crucial para dar cumplimiento a las responsabilidades de conservación de aves acuáticas que tiene contraídas el parque natural.

El área de reserva de la Mata del Fang, situada en la orilla este, es una de las principales zonas refugio de anátidas, y por ello, SEO/BirdLife valora muy positivamente la decisión de la Generalitat Valenciana que limita temporalmente la navegación de embarcaciones en su entorno: "Es una muy buena noticia que ayuda a garantizar la conservación de los valores naturales del parque y asegurar una mejor invernada para las aves acuáticas, pero esta medida debería adoptarse todos los años y durante toda la temporada de caza", afirma Mario Giménez, delegado de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana.

También destaca la importancia de mantener la inundación del arrozal del parque durante todo el periodo otoñal e invernal. "Recordamos que existen al menos unos caudales asignados en el Plan de Cuenca del Júcar para ello y hay que gestionarlos adecuadamente: no puede repetirse la situación de este año en la que la gestión de la quema de la paja de arroz ha servido de coartada para no inundar mucha superficie de arrozal", añade Giménez, que concluye que "mantener un buen estado de conservación de este espacio de la Red Natura 2000 es una obligación y las medidas agroambientales deben trabajar a favor y no en contra".

PETICIONES A LA GENERALITAT

Desde SEO/BirdLife se solicitan a la Generalitat otras medidas destinadas a garantizar la invernada de las aves acuáticas como evaluar si es pertinente continuar realizando la práctica cinegética bajo un condicionante generalizado de sequía, si no se garantiza la inundación de las áreas de reserva de caza en el arrozal; hacer un seguimiento del cumplimiento de los cupos de caza o aumentar los medios para garantizar la tranquilidad de las aves acuáticas en las áreas de reserva, así como en el perímetro de la laguna para asegurar que sea realmente un lugar de descanso.

"Es necesario más personal del Seprona y agentes medioambientales de la Conselleria y con mejores medios", han indicado desde la organización, que mantiene la campaña 'Hay que mojarse por los humedales', una recogida de firmas en la plataforma Change.org para recabar apoyos en defensa de Doñana, el delta del Ebro y l'Albufera, "tres espacios que podrían entrar en un punto de no retorno si no se adoptan medidas urgentes".