El PP pide al Gobierno que "no se deje llevar por el triunfalismo" en el Seve Ballesteros

12/01/2018 - 18:32

Los populares recalcan que las cifras de viajeros todavía no han alcanzado las de 2013

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria que "no baje la guardia y no se deje llevar por el triunfalismo", porque el número de pasajeros del aeropuerto Seve Ballesteros "todavía no ha recuperado el nivel de 2013, en plena crisis económica".

Los populares han explicado que los 937.641 pasajeros de 2017 se sitúan aún por debajo de los 974.034 de 2013 o el más de un millón de 2012, año en el que se registró un récord histórico (el millón de pasajeros se superó por primera vez en 2011).

Según el Partido Popular, el Gobierno de Cantabria "no puede dejarse llevar por el triunfalismo porque en un año récord para el turismo en toda España y de crecimiento de todos los aeropuertos españoles, sigue sin ser capaz de recuperar las cifras de pasajeros de unos años en los que el país y la comunidad autónoma afrontaban la peor crisis económica que se recuerda".

El PP destaca que en el año 2013, durante su legislatura, se registró un gran incremento de la actividad de Parayas gracias al aumento del número de compañías, de dos a cinco. En su opinión, el repunte de 2017 se debe más bien al "nefasto punto de partida" de la legislatura, con 875.920 pasajeros en 2015 y más aún el de 2016 donde apenas se superaron los 778.000.