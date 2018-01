El PP afirma que el Gobierno ha publicado las estadísticas de Dependencia por su denuncia

13/01/2018 - 11:51

La portavoz de Servicios Sociales del grupo parlamentario popular, Isabel Urrutia, se ha felicitado "por haber conseguido" que el Gobierno de (PRC-PSOE) "reaccione" y publique las estadísticas de Dependencia tras un "año sin actualizarse".

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

"Ese era mi objetivo cuando el pasado 2 de enero exigí al Gobierno la publicación de las estadísticas del sistema de dependencia", ha afirmado en un comunicado Urrutia, quien ha subrayado que, tras hacer pública su denuncia por este hecho, el Ejecutivo regional "apenas tardó una semana en rectificar".

Según ha relatado Urrutia, que fue directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la pasada legislatura, fue el pasado 9 de enero de 2018, durante la mañana, cuando el Gobierno colgó las estadísticas "que llevaba un año sin publicar". "Hemos conseguido que en una semana el Gobierno haya hecho el trabajo que llevaba un año sin hacer", ha reivindicado.

Pese a ello, Urrutia ha criticado la, a su juicio, "falta de trabajo" del actual Ejecutivo y considera que "es triste" que, como oposición, el PP tenga que "estar de forma permanente recordando al Gobierno cuál es su obligación, pidiéndole que trabaje y que haga lo que tiene que hacer".

La diputada 'popular' ha acusado a los actuales responsables del Ejecutivo Regional de tener "por bandera la desidia y la indolencia", algo que, en su opinión, "es evidente en el Gobierno en general y en el ICASS en particular".

"Cuando el PP dice que estamos ante un Gobierno y un presidente "que no trabaja, que no se dedica a lo que se tiene que dedicar, y que está a todo excepto a ser presidente, pues pasa esto, que no se hace lo más sencillo; si no son capaces de publicar unas estadísiticas, ¿cuántas cosas no estarán haciendo?", ha aseverado.

Urrutia ha señalado que dado que "al menos la denuncia pública" sobre las estadísticas de dependencia ha tenido un "efecto positivo", ha adelantado que desde el PP se seguirá denunciando hechos como este.

En su opinión, el no publicar estas estadísticas, el Gobierno da muestra también de un "acto de oscurantismo que no tiene disculpa, incumple la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y que rompe con ese seguimiento público del sistema iniciado por el PP en enero de 2012". "No vamos a consentir que no se publiquen las estadísticas mes a mes, por lo que estaremos atentos a ello", ha advertido.