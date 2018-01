Iglesias excusa ante los suyos el resultado del 21-d y reconoce que "deberíamos haber hecho las cosas mejor"

13/01/2018 - 11:52

El secretario general de Podemos, excusó ante los suyos los malos resultados electorales en Cataluña, que calificó de "peores" que los de las elecciones autonómicas de 2015, y reconoció que "deberíamos haber hecho las cosas mejor de como las hicimos".

Iglesias lanzó esta primera advertencia al inicio de su discurso este sábado en el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, en el que reapareció tras una ausencia mediática de más de veinte días.

Precisamente excusó su ausencia de todos estos días diciendo que "es una cuestión de respeto a los inscritos" y que el debate y las explicaciones "hay que darlas en el Consejo Ciudadano". "A partir del lunes se van a cansar de verme. Ya se aburrirán de nosotros", dijo.

Iglesias inició la reunión del máximo órgano entre asambleas de Podemos con la reflexión política sobre Cataluña que luego fue repescando a lo largo de los cincuenta minutos que duró el discurso.

"Hay que decirlo muy claramente. Es un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados. Con toda claridad, hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace dos años fue malo, y lo calificamos como altamente decepcionante, el resultado del 21 de diciembre ha sido peor. Y cuando llega un mal resultado electoral hay que asumirlo y hay que reconocer que deberíamos haber hecho las cosas mejor de como las hicimos", aseveró el líder de Podemos como reflexión inicial.

Explicó que la defensa de Catalunya En Comú Podem de la fraternidad y el diálogo "no se ha traducido en un buen resultado electoral". Vio bien y necesario hablar de un referéndum pactado y con garantías para Cataluña, pero "los votantes han percibido que estábamos haciendo un debate de política profesional y dirigiéndonos a otras formaciones".

También indicó como otro fallo el no haber sido capaz de impedir que la agenda social desapareciera del foco mediático y "forzar" que no se perdiera de vista la corrupción. En este sentido, criticó a quienes "no han tenido problema" y se han visto "cómodos" al posicionarse al lado de Mariano Rajoy, en clara alusión al PSOE de Pedro Sánchez.

Iglesias apuntó en distintas ocasiones que "hoy toca hacer autocrítica y decir lo que no hemos hecho bien". Echando la vista atrás al 2017, reconoció que no comenzaron bien ese año, en el que se desarrolló el cónclave de Vistalegre II, que enfrentó las tesis de Iglesias con las de Íñigo Errejón.

"Empezamos mal. Nos equivocamos al llevar a los medios debates que se tienen que tener a nivel interno. Podríamos hacerlo mucho mejor y nos sigue haciendo daño no debatir donde debemos debatir", subrayó en alusión a quienes, a su juicio, han sacado el debate fuera del partido, como Carolina Bescansa.

