Alamany (CatECP) pide dejar los personalismos y reclama volver a gobernar desde Catalunya

13/01/2018 - 13:01

La diputada electa de CatECP en el Parlament Elisenda Alamany ha pedido que se dejen de lado los personalismos y evitara que Catalunya continúe "parada" dos meses más, ha dicho en declaraciones a los medios este sábado.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"No hay personas imprescindibles, por delante está el país. Merecemos un Govern que gobierne", ha reclamado Alamany en declaraciones a la prensa antes de la reunión de la Coordinadora Nacioanl de Catalunya En Comú, en relación a la opción que plantea JxCat de investir a su cabeza de lista, Carles Puigdemont, de forma telemática.

En este sentido, ha insistido en que Catalunya no puede soportar más legislaturas excepcionales ni exprés, por lo que ha reclamado que se puede volver a gobernar Catalunya desde Catalunya.

En relación a la posibilidad de delegar el voto que el juez ha ofrecido al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, Alamany ha defendido que los diputados escogidos deberían poder tomar posesión como diputados electos.

"Creemos que los diputados elegidos por la ciudadanía deberían estar aquí, pero evidentemente también deberían poder votar", ha dicho, y también ha pedido que no se inicie la legislatura con excepcionalidad democrática.

Alamany ha asegurado que CatECP no facilitará la presidencia de la Mesa del Parlament a Cs: "Es una mayoría que, por mucho que digan, no suma", y ha insistido en que no apoyarán ni entrarán en el juego, según ella, de los que se aprovechan de la acción opresora del Estado español.