Iglesias: "el psoe ha renunciado a que seamos su socio preferente. y esto no es una buena noticia"

13/01/2018 - 13:11

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lamentó este sábado la falta de sintonía entre su formación y el PSOE. "El PSOE ha renunciado a que seamos su socio preferente. Y esto no es una buena noticia", afirmó.

El secretario general de Podemos se pronunció así en su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal del partido en la que también dijo que "tenemos que asumir que (el PSOE) no quiere echar a Rajoy".

En el mismo acto, presentó un informe en el que realizó una reflexión política sobre 2017 y los retos del partido para 2018. Hizo una fuerte autocrítica de la gestión de la formación en los pasados meses y reconoció que "se han equivocado" en muchos aspectos, como en la transmisión del mensaje en las elecciones de Cataluña de diciembre.

En su discurso, aseveró que "asume" que se ha "estrechado" el campo de entendimiento con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, algo que le hace ser "escéptico" con respecto a su relación con los socialistas.

"Se ha constatado que el PSOE no quiere hacer una moción de censura. Y tenemos que asumir que no quiere echar a Rajoy. Por lo tanto, no podemos esperar a un PSOE que está haciendo lo mismo que hubiera hecho Susana Díaz", manifestó, para a continuación afirmar que Sánchez "se ha hecho viejo muy pronto" en su regreso a la Secretaría General de los socialistas.

Con todo, afirmó que Podemos insistirá este año en echar al presidente del Gobierno de La Moncloa, y dijo que esperará a que Sánchez "descuelgue el teléfono".

IMPUESTOS A LA BANCA

Después de que esta semana Sánchez anunciara su propuesta de crear un nuevo impuesto extraordinario a la banca para financiar el sistema de pensiones, el líder de Podemos informó que la próxima semana presentarán en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre los impuestos a la banca.

"Anunciar que vamos a pasar de las palabras a los hechos. Se ha hablado de la necesidad de un impuesto a la banca. Hay que pasar del desayuno informativo a la ley", dijo en alusión a Sánchez, que realizó su propuesta el pasado martes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

