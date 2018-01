Levy arremete contra Page por juntarse con "la izquierda trasnochada" de Podemos y "sacar a Cospedal del Gobierno"

13/01/2018 - 13:51

Vicente tirado asegura que en Castilla-La Mancha, además de "pacto de perdedores", lo que hay es un "desgobierno"

TORRIJOS (TOLEDO) 13, (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha criticado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien sumó fuerzas con "la peor versión de la izquierda trasnochada" que a su juicio representa Podemos para "sacar a María Dolores de Cospedal" del Gobierno autonómico pese a que ganó las elecciones".

Así lo ha asegurado durante su intervención en la clausura de la Convención Provincial de Portavoces Municipales del PP regional desde la localidad toledana de Torrijos, donde ha resaltado el papel de Cospedal, quien "trabajó para mejorar la vida de Castilla-La Mancha y por eso volvió a ganar las elecciones".

"Y sólo un pacto de perdedores del PSOE con aquellos que decían que venían a ser alternativa la sacó del Gobierno", ha recordado Levy, quien ha considerado que García-Page se limita a "lloros, críticas y victimismo para intentar aparentar que trabaja".

En su opinión, con esas "quejas" lo único que intenta es "tapar y esconder que en Castilla-La Mancha el empleo crece la mitad que en el resto de España". "Cuando uno está en el victimismo se olvida de que tiene que dar respuestas. No gobierne con Podemos, déjenos gobernar a nosotros", ha finalizado.

TIRADO: EN C-LM HAY "DESGOBIERNO"

Para el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, en Castilla-La Mancha hay "un desgobierno que preside Page porque hizo pacto de perdedores con Podemos" que, a su juicio, "solo está trayendo fracaso, sufrimiento y dolor a la sociedad castellano-manchega".

De otro lado, ha apuntado que el PP ha sido "suficientemente generoso y ha ofertado bajada de impuestos, porque así se crea y se genera riqueza, pero el gobierno de perdedores Page y Podemos subieron impuestos en 2016, los mantuvieron en el 2017 y lo consolidan ahora en el 2018".

En materia de sanidad, ha puesto de manifiesto Tirado que "hay que dedicarle más dinero", así como a la educación, ha dicho, al tiempo que ha argumentado que "no se puede tolerar que haya más de 12.000 castellano-manchegos que teniendo reconocido un grado de discapacidad no tengan ayuda".

En último lugar, ha criticado la reforma de la ley electoral en la región asegurando que mientras unos partidos están pensando en ella, "nosotros decimos que lo que necesita Castilla-La Mancha no son más diputados, son más médicos; no son más asesores, son más profesores". Y "es fundamental que la lista más votada sea quien gobierne porque la gente quiere que el partido ganador sea el partido que gobierna", ha concluido.

PP: "ÚNICO PARTIDO DE FUTURO EN ESPAÑA"

Para el presidente del PP de la provincia de Toledo, José Julián Gregorio, el PP es el "único partido de futuro en España", pues es "el único que defiende las tradiciones y el único que defiende la unidad de España". Por ello, ha pedido a los representantes municipales 'populares' que den un mensaje a su gente de "ilusión y futuro".

De otra parte, ha criticado que Castilla-La Mancha esté "cada vez más endeudada" y culpa de ello al actual presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page. "Podría hablar de las listas de espera, de los 14.000 millones que debe Page a nivel de Castilla-La Mancha y provincial, del incumplimiento del déficit y de que está pidiendo cada vez más dinero", ha dicho el también delegado del Gobierno en esta región.

GUTIÉRREZ, "RENCOROSO Y SECTARIO"

Por su parte, el secretario del Partido Popular en la provincia y alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha afeado las actuaciones del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, a quien ha tachado de "persona rencorosa y sectaria".

"No he visto un gobierno tan sectario como el actual de Álvaro Gutiérrez. Es la cara bonita, el alma, el que dicen que es muy bueno y sonríe, pero para conocer a una persona hay que darle vino, dinero y poder y a Álvaro Gutiérrez cuando le han dado poder, porque vino y dinero no sé si tiene, pero le han dado poder y ha demostrado que detrás de esa cara amable hay una persona rencorosa y sectaria que hace lo que hace en la Diputación, aprovechándose del dinero para su propia carrera política", ha señalado.

Por último, el coordinador general y portavoz del partido a nivel provincial, Carlos Velázquez, ha animado a los representantes municipales de su partido en la oposición a ser "líderes". "Todos los portavoces de la oposición somos líderes. Los portavoces sois líderes de la alternativa al gobierno, lideráis una opción de hacer las cosas distintas", ha concluido.