Iglesias hace autocrítica y reivindica su liderazgo: "estamos sintiendo la presión y estoy dispuesto a dar la batalla"

13/01/2018 - 13:49

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reapareció este sábado en el Consejo Ciudadano Estatal del partido con un discurso en el que realizó una dura autocrítica de la gestión de la formación en los últimos meses y reivindicó su liderazgo ante los suyos. "Estamos sintiendo la presión y estoy dispuesto a dar la batalla", enfatizó.

Iglesias ofreció este sábado un discurso de cincuenta minutos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde tuvo lugar el Consejo Ciudadano de Podemos. Se mostró dispuesto a dejarse "la piel y la salud" al frente de Podemos y "pelear hasta el final", tras reflexionar acerca de 2017, un año en el que reconoció que Podemos se ha equivocado en varios aspectos, como en el hecho de trasladar a los medios de comunicación debates que deberían darse internamente.

Reivindicó su liderazgo y dijo una vez más que no descansará hasta "contribuir a que España cambie" y "ser el próximo presidente del Gobierno". "No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir, pero sí que me voy a dejar la piel para hacerlo. Para empujar los acuerdos que sean necesarios, para movilizar, para trabajar con nuestros aliados y con los movimientos sociales y la sociedad civil. Y el día que los inscritos y vosotros me digáis que mi puesto debe estar en otro sitio, bien sabéis que no me costará nada de esfuerzo ocupar esa otra posición", subrayó Iglesias.

Explicó que la voluntad de ganar del partido continúa "intacta", aunque calificó de evidente que "con unos adversarios poderosos, la cosa no iba a ser fácil". "Pero que eso sea evidente en términos teóricos no quiere decir que sea lo mismo saberlo que sentirlo, y estamos sintiendo la presión", reconoció el secretario general de la formación morada.

"En los momentos difíciles algunos piensan en tirar la toalla o que las cosas ya no pueden cambiar. Estoy dispuesto a dar la batalla con la gente que quiere un país mejor, con los ayuntamientos del cambio, con nuestros grupos parlamentarios. Pero también con la gente que se organice en los movimientos sociales y en la sociedad civil", concluyó Iglesias.

