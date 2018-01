Cs pide a Beltrán Pérez que "aparque su orgullo y reconozca su error que está bloqueando el presupuesto" local

13/01/2018 - 17:18

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha animado este sábado al portavoz popular, Beltrán Pérez, a que "aparque su orgullo y reconozca su error que está bloqueando el presupuesto de Sevilla".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Millán ha considerado "lamentable que el presupuesto de Sevilla esté a expensas de alguien que lleva 14 años de concejal y no conoce el mecanismo presupuestario", explicando "nuevamente" que "es el gobierno quien presenta un presupuesto y el resto de grupos deben realizar enmiendas", método que "no es tan complicado de entender".

En una nota de prensa, Ciudadanos ha indicado que se trata de "algo que además corrobora el informe realizado por Secretario e Interventor del Ayuntamiento, que explica literalmente" que difícilmente puede atribuirse la consideración de enmienda a una propuesta que ni siquiera es calificada como tal formalmente, y se presenta con una finalidad distinta de la que técnicamente corresponde a una enmienda", concluyendo los altos funcionarios que el denominado 'Presupuesto alternativo' del PP "no puede ser considerado una enmienda al proyecto de Presupuestos presentado por el alcalde porque no lo posibilita el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, no debe ser admitida a trámite".

"El PP quiere que compremos pulpo como animal de compañía amenazando con dejar a Sevilla sin presupuesto", ha criticado Millán, al tiempo que ha precisado que es "gravísimo que el portavoz popular no sea capaz de reconocer su error y esté anteponiendo sus intereses políticos a los de la ciudad de Sevilla".

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha avisado a los populares de que "los sevillanos no son tontos", y ha considerado "realmente triste que el PP no tenga la humildad de rectificar y se mantenga ajeno a la realidad agarrándose a su 'juguete alternativo', que está al margen de la legalidad e imposibilita la negociación".

Por ello, Ciudadanos ha instado al Partido Popular a que "desista de su huida hacia delante y se sume al acuerdo de PSOE y Ciudadanos" y, en este sentido, Millán ha querido finalizar animando al PP a que "desista de su huida hacia delante, salga de su cueva y recupere el sentido común para no poner en riesgo las inversiones en nuestra capital y las políticas sociales que los vecinos necesitan".

Por último, Millán ha instado al PP a que "acepte la salida que le hemos dado el resto de grupos para que pueda presentar enmiendas, que hagan posible que se sume al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, para que pasemos de 14 a 26 concejales y Sevilla cuente a la mayor brevedad con el mejor presupuesto posible".