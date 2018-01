IU Madrid renueva su compromiso con Ahora Madrid para 2019 pero pide que vuelva a sus orígenes y sea más participativo

13/01/2018 - 17:31

IU Madrid renueva este sábado durante su II Asamblea Local su compromiso con Ahora Madrid aunque pide que la confluencia vuelva a sus orígenes y sea más participativa de cara a las elecciones de 2019.

El centro cultural Eduardo Úrculo del distrito de Tetuán ha acogido la II Asamblea de IU Madrid Ciudad, en la que simpatizantes y afiliación han hecho balance de lo ocurrido desde la primera asamblea y en la que se han definido las líneas de acción a seguir. El tercer teniente de alcalde y coportavoz de IU Madrid, Mauricio Valiente, ha sido el encargo de inaugurarla.

Así, se ha debatido sobre ocho grandes ejes como el empleo, la municipalización, la cantidad de trabajo que genera el Ayuntamiento o la descentralización. Sobre este último punto se ha acordado que el Consistorio debe intensificar sus esfuerzos y aprovechar para hacerlo aún más.

Otro de los puntos relevantes ha sido el análisis de las vías para reforzar la confluencia con otras fuerzas políticas, adquiriendo el compromiso de seguir trabajando en común, "reforzando y mejorando el espacio a partir de la experiencia de los últimos años de trabajo municipalista. Todo ello con la mirada puesta en volver a ganar en los comicios de 2019.

En el documento estratégico que ha guiado esta Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press, IU aspira a la confluencia de una izquierda rupturista "en torno a un programa político, compuesto por partidos, colectivos, movimientos sociales, personas independientes y activistas que se movilizan por un programa común de transformación social".

"Actualmente no existe ningún espacio en la izquierda madrileña que tenga estas características. Izquierda Unida no consigue convertirse en el movimiento político y social al que aspiramos, la estructura de Ahora Madrid como partido instrumental se ha demostrado inoperante y poco democrática, y la estructura de Ganemos Madrid ha perdido activos y no sirve por sí misma como aglutinante de todas las fuerzas anticapitalistas de nuestra ciudadanía", se recogía en el escrito.

De esta manera, según ha indicado a Europa Press el coportavoz de IU en Madrid Ángel Guillén en la Asamblea se ha renovado el compromiso con Ahora Madrid aunque se ha hecho especial hincapié en que la formación vuelva a sus orígenes y sea más participativa.

En este sentido, ha resaltado que desde IU se apuesta "por volver al origen" de la confluencia, "más participativa, donde el programa se elaboraba colectivamente y las cuestiones se elegían mediante las primarias abiertas y proporcionales". "Ese es el compromiso que nosotros estamos renovando y el que creemos que ha sido útil para esta ciudad", ha insistido.

Y es que, tal y como indica Guillén, respeto a Ahora Madrid si se han tenido desacuerdos, por las cuestiones que tienen que ver "con presiones del Gobierno central o del PP" así como con todo lo sucedido en torno al Plan Económico Financiero (PEF) y el cese del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Aunque asegura que la organización está coexinada".

Por su parte, la también cooportavoz de la formación en Madrid ciudad Lourdes Gómez ha coincidido en que son conscientes de que se están produciendo momentos en los que existe "mayor versticalidad" dentro de la organización, pero que esto no era "la apuesta inicial de Ahora Madrid ni la apuesta de la confluencia inicial".