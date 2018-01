Melilla celebra el nuevo año amazigh 2968 con múltiples actividades en una céntrica plaza

13/01/2018 - 18:42

La Ciudad Autónoma de Melilla ha organizado este sábado, con un sinfín de actividades, 'Yennayer 2968', el Año Nuevo Amazigh, en una ciudad como Melilla donde casi la mitad de la población es de origen bereber o amazigh.

En la Plaza de las Culturas, el Instituto de las Culturas y la Consejería de Cultura, se ha ofrecido una degustación gastronómica de productos típicos rifeños con una muestra de elaboración y degustación de té y panes más amplia que la del pasado año, que ya obtuvo una estupenda acogida por parte del público.

Además, quienes han dirigido este sábado sus pasos a la céntrica plaza han tenido la oportunidad gratuita de que le decoren partes de su cuerpo o manos con la tradicional "henna", jugar con los globos hinchables, pistas de coches eléctricos y un photocall.

Con la asistencia de cientos de personas, también se ha celebrado una obra teatral a cargo de la Compañía de Fran Antón, que ha completado la programación del nuevo año 2968 de los imazighen.

Sin embargo, el concierto programado de la cantante del Rif llamada 'Taifuyr' --iba a ser el colofón de la festividad-- no pudo celebrarse porque, según han apuntado, las autoridades de Marruecos no les ha permitido acceder por la frontera de Beni-Enzar a Melilla por razones que no han trascendido.

Los actos en la Plaza de las Culturas han contado con la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), las consejeras de Presidencia y Cultura, Paz Velázquez y Fadela Mohatar, respectivamente, y el comandante general de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.