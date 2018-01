Envían un tren a Cotos para bajar a 85 personas que no podían coger autobús por el cierre intermitente de las carreteras

13/01/2018 - 19:52

Renfe y Emergencias 112 se han coordinado este sábado para enviar un tren a Cotos para 'rescatar' a 85 personas que no habían podido bajar a Cercedilla al no tener billete de vuelta para tren y al no poder usar el autobús en el que habían subido por el corte intermitente de la carretera.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha detallado a Europa Press, que alrededor de 85 personas se encontraban esta tarde en la estación de Cercanías de Cotos sin billete de regreso a Cercedilla y sin posibilidad de bajar en autobús, por el corte intermitente que la Guardia Civil estaba realizando en la carretera.

Por ello, desde el organismo, se puso en marcha una estrategia en varias direcciones. En primer lugar, el director del Plan de Inclemenciales Invernales, que se encuentra en nivel 1, se ha asegurado de que hubiera alguien en la estación y por ello se ha trasladado al lugar un equipo de la Cruz Roja, que tiene base en Navacerrada, así como a un equipo del Grupo Especial de Rescate de Altura (GERA) de Bomberos.

Posteriormente, se ha solicitado a Renfe que prestase un servicio adicional para recogerlos y se ha habilitado la subida de tres autobuses de la Comunidad que llegaron a Cotos acompañados de una máquina quitanieves. Autobuses y tren han llegado a la misma hora. Finalmente, todos han decidido bajar en tren y se encuentran ya camino de Cercedilla.