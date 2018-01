Telemadrid estrena 'Eso no se pregunta', programa donde colectivos de desfavorecidos contestan a preguntas embarazosas

14/01/2018 - 10:08

Telemadrid estrena este domingo, a las 21.30 horas, 'Eso no se pregunta', un formato en el que distintos colectivos de desfavorecidos responderán a preguntas anónimas y embarazosas formuladas por espectadores de la cadena autonómica madrileña.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

'Eso no se pregunta' es la versión española del programa 'You can't ask that', un formato original de la televisión pública australiana ABC, y que busca "combatir los prejuicios y la discriminación y conocer mejor a estas personas que a veces sufren la exclusión o la incomprensión en nuestra sociedad".

En su estreno, según ha señalado Telemadrid a través de un comunicado, once personas con síndrome de Down responderán a preguntas "que todos en alguna ocasión nos hemos hecho por curiosidad, ideología o prejuicios, pero que por prudencia, educación o sentido común, nunca hemos llegado a plantear".

Mar Vázquez (auxiliar administrativo); Javier Iribarren (terapia ocupacional); Irene Soto (auxiliar de Secretaría); Cristina Pérez (recepcionista); Pepe Fradejas (auxiliar administrativo); Nuria García (Recursos Humanos); Andrés Míguez (estudiante); César de la Fuente (terapia ocupacional) y Héctor González (estudiante) contestarán a cuestiones tales como "si sufren por tener síndrome de Down, si siempre son tan felices como se les ve, si les han tratado mal por su discapacidad, si pueden cuidar de sí mismos o sobre cuáles son sus sueños y temores".

En los próximos programas, producidos por Telemadrid en colaboración con Globomedia, "serán otras personas sujetas a estereotipos o prejuicios, como parados de larga duración, sintecho, personas de baja estatura, ciegos, gitanos, musulmanes, negros, obesos, religiosos, usuarios de sillas de ruedas, personas con síndrome de Asperger y transexuales, quienes contesten a las preguntas de los espectadores de Telemadrid".

"Una oportunidad para poder conocer todo lo que siempre se ha querido saber sobre ellos pero que nunca se ha atrevido nadie a preguntar", señala la cadena.

A lo largo de la primera temporada también participarán en las entrevistas personajes conocidos y que forman parte de cada uno de los colectivos abordados. 'El Chojin' (artista de hip hop), en el programa dedicado a los negros; Teté Delgado, en el de obesos; Emilio Gavira (actor de 'Blancanieves'), en el de personas de baja estatura; Enhamed Enhamed (nadador paralímpico espñaol), en el de ciegos; Emilio Gonzalez (cantante de 'Los Chichos'), en el de gitanos y Ángela Ponce (primera miss transexual mundial) en el de transexuales.