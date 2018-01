ThaderConsumo lamenta que la Comunidad apueste por el arbitraje único en procedimientos de la Junta Arbitral de Consumo

14/01/2018 - 10:29

Solo habría participado en el 5,6% de los casos en 2017, con 85 arbitrajes de un total que suele oscilar entre los 1.500 y 1.600

La presidenta de la Federación Murciana de Amas de casa, Consumidores y Usuarios (Thaderconsumo) lamenta que la Comunidad Autónoma haya decidido apostar últimamente por el arbitraje único en la resolución de los procedimientos que llegan a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia.

Pérez explica que la federación ha participado solo en 85 arbitrajes llevados a cabo en la Junta Arbitral de Consumo a lo largo de 2017, cuando la media de los procedimientos de la Comunidad suele oscilar entre los 1.500 o 1.600.

Así lo ha indicado tras apuntar que en la Junta participa un representante de las asociaciones de consumidores (ThaderConsumo, UCE, Consumur, UNAE), otro de la Administración regional y uno de los empresarios.

"La Junta Arbitral de los últimos años ha ido cambiando, resolviendo a través de un árbitro único", entendiendo desde la asociación que "no es la misma garantía para los consumidores tener seis ojos que vean un problema y desde un punto de vista diferente, --consumidor, empresa y administración--, al limitarlo a una sola persona".

Pues, "no ven lo mismo seis ojos que solo dos", ha incidido Juana Pérez, que ha asegurado en que la Junta Arbitral era "un mecanismo de confianza para el consumidor".

Lo aprendido "nos ha servido para convertirnos en expertos en mediación de consumo", pero hoy en día, ha criticado la presidenta de ThaderConsumo, "las asociaciones de consumidores participamos muy poco de las Juntas Arbitrales de Consumo".

Según el informe estadístico de la federación, hecho público esta semana, la gran mayoría de estos arbitrajes tuvieron lugar en el primer semestre del año, reduciéndose bastante a partir del verano.

Concretamente, ThaderConsumo participó en 14 arbitrajes en enero, ocho en febrero, cinco en marzo, 13 en abril, nueve en mayo y once en junio. No así en los meses de julio, agosto y septiembre, donde no participaron en ninguno, pasando a los nueve del mes de octubre, once de noviembre y los cinco de diciembre.

ÓRGANO ARBITRAL

A este punto, ThaderConsumo recuerda, por ley, que el presidente de la Junta designará un arbitro o colegio arbitral para conocer el conflicto, por turno de la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo. Así como que cabe la posibilidad de designar árbitro único, "siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 euros, la falta de complejidad del asunto así lo aconseje y no exista oposición de las partes".

A lo largo de estos años, ha apostillado Juana Pérez, "ThaderConsumo ha adquirido una experiencia extraordinaria en mediación y arbitraje de consumo" y es que, ha insistido, "para el consumidor es muy beneficioso participar en estos procedimientos de defensa rápida y gratuita, máxime cuando las reclamaciones que llegan a arbitraje no son por cuantía excesiva, como es el caso de las de telefonía".

La Junta Arbitral de Consumo resuelve los desacuerdos de tipo económico o similares que se produzcan entre consumidores y empresarios, comercios o profesionales. Forma parte del Sistema Arbitral de Consumo, que está presente en todas las Comunidades Autónomas de España mediante Juntas Arbitrales.

Pero ni sanciona ni multa a las empresas implicadas en la correspondiente reclamación. Tampoco puede conocer de sus reclamaciones frente a otras empresas por adquisiciones de bienes o servicios realizadas en su ámbito profesional.

La Junta Arbitral de Consumo no puede intervenir cuando el reclamante no sea un consumidor final, cuando concurra intoxicación, lesión o muerte o cuando existan indicios racionales de delito.

Sólo puede intervenir cuando la empresa está adherida al arbitraje de consumo o cuando expresamente y por escrito lo acepte para un caso concreto que se le proponga, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial.

Una vez que ambas partes en conflicto han aceptado resolver su conflicto ante la Junta Arbitral de Consumo el arbitraje impide a los Jueces y Tribunales conocer del litigio o reclamación.