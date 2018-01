CCOO pide abrir el debate sobre la tasa turística a nivel regional, que sirva para dar estabilidad en el empleo

14/01/2018 - 10:40

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido que a nivel regional se abra el debate sobre establecer una tasa turística, que tenga un carácter "finalista" y que sirva para "dar estabilidad en el empleo" a los trabajadores del sector turístico andaluz.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, López cree que puede ser "un buen momento" para plantear que haya un debate sobre la tasa turística en Andalucía, toda vez que "vivimos un momento en que batimos todos los records en pernoctaciones, en llegada de turistas, pero al mismo tiempo no vemos que haya una correlación entre salarios y la estabilidad laboral de los trabajadores en el turismo y en el comercio".

Tras recordar que el turismo además "tiene un impacto en los costes y la vida de todos los andaluces", ha insistido en la necesidad de abrir ese debate, dejando claro que "una cosa es la gestión de la tasa, quién la gestiona", pero ha apuntado que "se debe entrar en el debate y hay que abrirlo, pues puede haber una tasa que redunde en la estabilidad del empleo y en el beneficio de los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos".

Ha apuntado que esa tasa "ya la tienen otras comunidades autónomas y allí no ha caído el turismo, como es el caso de Baleares".

Asimismo, considera que la Junta "tiene la capacidad de armonizar y tiene unas competencias, que no se las debe dejar a más de 700 municipios andaluces, sino que el Gobierno andaluz debe homogeneizar y dirigir al menos el debate".

"No obviamos el debate, e incluso en el seno de la organización no tenemos un debate cerrado, pero somos partidarios de establecer una tasa, si las tasas son finalistas y no son impuestos generales, y creemos que en este caso la finalidad sería destinar la tasa a ganar en estabilidad de los trabajadores, ganar en salarios de los trabajadores del sector, la recualificación de esos trabajadores para tener un trabajo de calidad y un turismo de calidad y un comercio de calidad", ha aseverado López.

A su juicio, "si la tasa es con una finalidad clara, somos partidarios, pero no debemos hablar del problema de la gestión de la tasa, en eso no hay problema, pues ya se pondrán los mecanismos sobre cómo se cobra, quién la cobra, cómo se liquida, eso se determinaría después".

Reconoce que no entiende "por qué no se puede celebrar el debate en una comunidad como la andaluza; y por qué la Junta se cierra al debate". Ha recordado que CCOO contempla este asunto como uno de los objetivos de su congreso sindical, donde apostaron por "hablar este tema con quién tiene la capacidad, que son el Gobierno de España y la Junta".

En ese sentido, ha afirmado que CCOO "siempre ha apostado porque fuera un impuesto en España; lo ideal es que fuera un debate de Estado, de país, y que existiera ese impuesto en toda España, que se armonizara en todo el país para evitar el dumping y la competencia desleal entre comunidades autónomas".

REFORMA FISCAL

Analizando el sistema fiscal en su conjunto, López considera que "al final la pirámide fiscal habrá que modificarla", de forma que "la reforma integral del sistema fiscal se tiene que dar en este país si queremos hablar de igualdad de oportunidades y lucha contra la desigualdad.

"Tras las crisis y las reformas, estamos volviendo a cifras macroeconómicas positivas, pero mientras que las empresas triplican beneficios y aumentan los 'ricos ricos', cuando miras la parte de los trabajadores, éstos se han empobrecido por la devaluación salarial y por la preponderancia del convenio de empresa y no del sectorial", ha aseverado la dirigente sindical, quien ha apostado por "atacar las cosas desde la raíz, establecer una reforma fiscal y hablar de una economía social más redistributiva, con convenios colectivos con salarios fuertes y reforzamiento de los servicios públicos".

En concreto, López cree que "sí se puede optimizar aún mas la parte de tributos cedidos en Andalucía y la parte de la tributación que le corresponde gestionar a las comunidades autónomas".

"Nosotros no entendimos que se hablara del impuesto de Sucesiones y no vemos que a quien más tiene se le dé beneficios para que no tributen, aunque luego el efecto no ha sido tan grande", ha precisado López, para la que "lo que verdaderamente importa es que no se haga rebaja fiscal a quien más tiene, pues esos recursos podrían ir destinados a políticas sociales o planes de empleo".