Las mareas municipalistas debatirán cómo trabajar de forma "coordinada" para los objetivos "comunes" de 2019

14/01/2018 - 11:42

Las mareas municipalistas se volverán a reunir el próximo día 20 de enero, en este caso en Santiago de Compostela, después del primer encuentro mantenido en noviembre del pasado año en Ourense y con el objetivo de avanzar en cómo trabajar de forma "coordinada" para impulsar los "objetivos comunes" después de las elecciones 2019.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El programa previsto incluye un debate sobre el horizonte y la "agenda de cambio", en el que está previsto, según han explicado fuentes de la red de las mareas municipalistas consultadas por Europa Press, hacer un balance sobre los últimos cuatro años de gestión en ayuntamientos como el de la capital gallega. También servirá para fijar retos comunes, en los que la municipalización de servicios sigue siendo la gran expectativa creada.

La idea, han explicado los impulsores de este encuentro que clausurará el regidor compostelano, Martiño Noriega, es "seguir consolidando la red municipalista", pero de este encuentro también saldrá un documento con las conclusiones sobre las que avanzar.

MARCAS PROPIAS DE LAS MAREAS

Las marcas propias de las distintas mareas no están en discusión y, de hecho, el propio líder de En Marea --la formación política referencia de las mareas a nivel autonómico--, Luís Villares, ya había manifestado en unas declaraciones a Europa Press que este partido respetaría la "autonomía" de cada una de ellas.

"Creemos en la absoluta autonomía local", han manifestado las fuentes municipalistas consultadas, que han precisado que ello "no significa no hacer política común, tener objetivos comunes y no trabajar en red".

Sin embargo, será en estos debates donde se aclarará si se articula alguna fórmula que permita aprovechar los votos de cada una de las mareas para otras instituciones u objetivos, como las diputaciones provinciales.

Esto sucedió así en 2015 con la marca SON, que fue usada por varias candidaturas municipalistas para aglutinar votos (como Son de Teo), pero no así con listas como la de Marea Atlántica de A Coruña, que por sí misma, no obstante, está representada en la institución provincial.

Está por decidir cómo evolucionará el debate en este sentido, pero las mismas fuentes consultadas aseguran que la nomenclatura no está en este momento encima de la mesa. Otra cosa, precisan, es la definición de las fórmulas de colaboración.

PROGRAMA PREVISTO

En el programa está previsto que intervengan representantes de las mareas municipalistas de Ourense, Santiago, A Coruña y Teo, mientras que el encuentro será cerrado, ya en jornada de tarde, por el regidor compostelano.

A Noriega le precederá una palestra de debate sobre el horizonte de 2019, que preparará el trabajo para las municipales. Por la mañana será el momento de abordar cuestiones de organización de la "red" conjunta de trabajo, es decir, de los lazos entre cada una de las mareas locales respetando esa "autonomía" que les permite a cada una también marcar la diferencia hacia su formación autonómica referente, En Marea.