Madrid. entregarán en la asamblea 35.000 firmas en demanda de una ley de protección de los derechos de los niños con discapacidad

14/01/2018 - 15:23

La plataforma Patdi-Madrid tiene previsto el 18 de enero, durante la celebración de un Pleno monográfico en la Asamblea de Madrid dedicado a la "atención a menores y protección a la infancia", entregar en el Registro de la Cámara las 35.000 firmas recogidas en 'Change.org' para pedir una "ley de protección de los derechos" de los niños con discapacidad.

Oscar Hernández, representante de la plataforma, señaló que "lo que queremos es que, específicamente, se solucionen los problema relacionados con la atención temprana" y apuntó que "la normativa relacionada con este asunto es escasa".

Dijo que "a pesar de que España ha ratificado los convenios de derechos de personas con discapacidad, los desarrollos normativos a nivel estatal y regional son insuficientes" y afirmó que "cuando juntamos la vulnerabilidad de la infancia, que merece una especial protección, y la discapacidad, es necesario establecer los mecanismos y tutelas necesarias por parte de la Administración para proteger a las familias y a estos menores de situaciones que estamos sufriendo de discriminación y agravio, en relación a la atención temprana".

Asimismo, destacó la importancia de la atención temprana para poder acceder a los tratamientos pertinentes de fisioterapia, logopedia, estimulación temprana "y cualquier otro que esté pautado". "Es fundamental que exista por detrás un derecho que avale la protección de esas familias", que explicó que su hija, de 18 meses, aunque "tiene reconocida la necesidad de atención temprana desde hace nueve meses no la recibe". "Cuando he reclamado a la Comunidad para mi hija los tratamientos que se le deben dar, me han dicho que en la atención temprana el reconocimiento que hace el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil es un requisito, no un derecho".

Por ello reclama una ley integral que "debería recoger todos los ámbitos de actuación, en competencia regional, como la sanidad y la educación, donde existen graves problemas relacionados con la inclusión, así como servicios sociales, ayudas y temas de dependencia, donde tenemos retrasos en los pagos".

Además, considera que "hay descoordinación absoluta en la Comunidad en estas materias entre las distintas consejerías y cuando metemos al Estado, más todavía". Respecto a los grupos parlamentarios, indicó que "queremos que se pongan a trabajar realmente en la protección de los derechos de este colectivo".

También denunció que "no hay visibilidad respecto a listas de espera en atención temprana", dijo que se "tarda meses en valorar la necesidad de atención temprana" y planteó "aumentar" el número de plazas en los centros para estos menores, ya que es "insuficiente".

A su juicio, la situación de la atención temprana en la Comunidad es "mala", ya que afirmó que según estimaciones basadas en datos del INE en la Comunidad los niños con necesidad de atención temprana pueden oscilar entre 25.000 y 33.000 "y sólo hay unas 3.400 plazas".

