Cifuentes sobre el candidato del PP a la Alcaldía, que saldrá de una "reflexión compartida": "Me gustan casi todos"

15/01/2018 - 11:26

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este lunes que la elección del candidato a la Alcaldía de Madrid saldrá de una "reflexión compartida" con el PP nacional y aunque en un principio ha dicho que le "gustan todos" sus compañeros de partido, luego lo ha matizado con un "casi todos".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Durante los Desayunos Informativos de Europa Press, la dirigente madrileña ha sido preguntada sobre este asunto que, como ha dicho en diversas ocasiones, no está sobre la mesa en estos momentos, y lo ha hecho delante de algunos nombres que ya han salido como posibles: el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, o el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Sobre qué opinaba de ambos, ella ha contestado con un "a mí me gustan todos los compañeros y compañeras de mi partido". "Bueno, todos no, los que están saliendo como candidatos y otros que no han salido", ha añadido a continuación. Ha terminado esta cuestión señalando que le "gustan casi todos" y que "unos más y otros menos".

Sobre su futuro, ha reiterado que a ella le gustaría ser candidata pero que prefiere no hablar de ello. Lo que sí tiene claro es que se elegirán los candidatos con el sistema que han votado los afiliados y militantes.

"No hacemos como otros que dicen que tienen sistemas democráticos y luego llega el líder máximo y dice 'Íñigo, ponte a trabajar que tú eres el candidato'", ha señalado, en referencia al mensaje que este fin de semana lanzó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias a su diputado Íñigo Errejón.

Para Cifuentes, esto "es contradictorio" y frente a esto, ellos son "coherentes" con el sistema que han querido las militantes. Cuando toque elegir candidato a la Alcaldía, Cifuentes ha añadido, no obstante, que tendrá que ser "una reflexión compartida porque es una decisión muy importante". Por ello, aunque depende de la comité electoral nacional, Cifuentes espera poder hablarlo con el presidente del partido, Mariano Rajoy, cuando toque.

Así, ha indicado que el PP de Madrid tiene como "prioridad" volver a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, "pero no por ansia" sino porque "los madrileños merecen tener un gobierno que se preocupa por sus problemas pero no por ocurrencias".

En este sentido, ha asegurado que a los madrileños les "molesta" que les digan si tienen que "circular por una calle" en una dirección u otra y lo que quieren es que haya un ayuntamiento "que limpie las calles, ordene el tráfico, cumpla las ordenanzas e impulse la economía madrileña".

Y es que ha señalado que por primera vez, con el Gobierno de "Podemos" en el Ayuntamiento de Madrid, la capital ha dejado "de ser el motor económico de la Comunidad y por tanto de España" porque el desempleo desciende un punto menos que en la Comunidad. "Quiero un candidato o candidata, un equipo que sea capaz de recuperar el Gobierno de Madrid para los madrileños y las políticas que convienen a los madrileños", ha concluido.