Detenido un hombre de 47 años al tratar de introducir cocaína en España en cajas de películas

15/01/2018 - 11:58

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años de edad y nacionalidad colombiana como presunto autor de un delito contra la salud pública al tratar de introducir en España más de tres kilos de cocaína a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas mediante cajas de películas.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Jefatura Superior de Policía Nacional en un comunicado, el detenido ocultó la droga en cajas que contenían carretes cinematográficos. Los hechos sucedieron sobre las 7 horas del pasado día 27 de diciembre.

Los agentes encargados de las actuaciones preventivas a la llegada de los vuelos, observaron a un pasajero procedente de Bogotá (Colombia) en "actitud nerviosa y tratando de evitar a los policías", por lo que realizaron una revisión de su equipaje.

En el registro de sus maletas encontraron 36 cajas metálicas que contenían películas. El detenido también portaba una tienda de campaña para manipular dichas películas fotográficas, manifestando a los agentes que las cintas eran muy delicadas y que no se podían someter a rayos x o a la luz solar porque quedarían dañadas e inutilizadas.

Para evitar que las carcasas se abrieran estaban precintadas con cinta en la que se podía leer 'DO NOT X-RAY'. Los agentes intentaron comprobar el interior de las cajas con la tienda de campaña pero al no poder realizarlo correctamente analizaron una de ellas con el escáner.

A través del mismo los policías observaron un doble fondo de forma circular oculto bajo el carrete.

Una vez abiertas las cajas y desenrolladas las cintas, descubrieron que todas las carcasas contenían un doble fondo relleno por un cilindro conteniendo una sustancia blanquecina en su interior.

Al someter esta sustancia al test de drogas el resultado fue positivo en cocaína, arrojando un peso bruto de 3.562 gramos de la citada sustancia estupefaciente. El viajero fue detenido y puesto a disposición judicial.