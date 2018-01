PP acusa a Aburto de actuar "con sectarismo y falta de visión" en materia de seguridad y pide revisar el actual Plan

15/01/2018 - 12:28

Eguiluz dice que Bilbao duplica la tasa de delitos por mil habitantes de Vitoria y San Sebastián

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, ha acusado al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, de actuar "con sectarismo y falta de visión" en materia de Seguridad y, por ello, en el próximo pleno presentará una iniciativa para planificar conjuntamente con los sindicatos de la Policía Municipal la revisión del Plan de Seguridad y el modelo policial en la ciudad.

Eguiluz ha realizado estas manifestaciones en el punto en el que falleció Ibon Urrengoetxea tras ser abordado por dos menores de edad, uno de los cuales le dio una patada en la cabeza, que provocó que se golpeara contra el asfalto.

El representante del PP ha señalado que ese fue el "último terrible acontecimiento" de un "diciembre negro", que "venía siendo dramático" y ha recordado también la agresión a dos jóvenes en el metro, el atropello de un joven en Bolueta, los robos a menores en Indautxu o los detectados contra mujeres en Arangoiti.

A su juicio, ese "diciembre negro" es "resultado de una mala política" de seguridad y, en concreto, ha denunciado que el PNV ha eliminado en el seno de la Policía Municipal unidades especiales dedicadas al crimen, no se ha previsto el "necesario recambio" por el envejecimiento de la plantilla y "faltan medios materiales y formación". Además, ha precisado que un dato "significativo" es que el Gobierno local tiene previsto desmantelar la comisaría de la calle Cantera.

En este sentido, tras mostrar su solidaridad con todas las víctimas, ha indicado que, según los datos de delincuencia recabados por la Ertzaintza de enero a septiembre de 2017, los delitos han crecido en Bilbao respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, ha precisado que, en la tasa de delitos por mil habitantes, que hace homogénea la comparación entre ciudades, Bilbao presenta una cifra que "casi dobla" a las de las otras dos capitales vascas, con un 41,02 frente al 20,42 de San Sebastián y el 24,83 de Vitoria.

Asimismo, ha indicado que se aprecia una banalización de la violencia por parte de los delincuentes al aumentar de 7 a 11 casos (57,14%) los homicidios, mientras que la agresiones sexuales han subido un 20%, los robos con fuerza en propiedades como trasteros un 31,5% y en lonjas y locales un 16%.

Eguiluz ha indicado que Bilbao es una ciudad segura pero "podría ser más segura" y, a su juicio, por parte de las instituciones "se ha pecado de una cierta autosatisfacción y se han intentando minimizar determinados acontecimientos".

El representante del PP ha recordado que su partido había denunciado, "de manera reiterada" la preocupación de ciudadanos de distintos barrios, como de la zona de Indautxu o del parque de Doña Casilda, donde "se sucedían con demasiada frecuencia determinadas actuaciones por parte de menores con un perro de raza peligrosa".

Eguiluz ha indicado que, en los últimos dos años y medio, han trasladado 12 iniciativas en materia de Seguridad al Gobierno municipal y ninguna de ellas ha sido aprobada.

Según ha destacado, eran iniciativas "razonables" y ha añadido que, si Bilbao va a ser "centro de atención" en 2018 en "muchos acontecimientos de relevancia internacional", es "lógico" que se produzca una coordinación con las policías que tienen competencia en materia de extranjería o crimen organizado.

"Se nos ha dicho desde el Ayuntamiento que eso no era necesario, esperemos que cambien de actitud o que no suceda nada, pero cifrar las expectativas en materia de seguridad a la suerte no es la mejor manera de funcionar", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que, desde el PP, siempre han pretendido que la Policía Municipal fuera una "policía profesional, prestigiada, dotada de medios, de formación, preventiva" y ha señalado que han solicitado reuniones con los sindicatos policiales.

A su juicio, la solución no es "ni minimizar los riesgos, ni la autosatisfacción, ni el sectarismo" y esa no debe ser "la manera de dirigir la planificación en materia de seguridad".

"Yo le he dicho al alcalde que en 2018 tenemos un montón de acontecimientos internacionales, vamos a ser noticia internacional, tenemos un museo Guggenheim que no sitúa en primera plana de cualquier noticia internacional y le preguntó qué hemos hecho en materia de coordinación policial con las policías competentes en materia de terrorismo, crimen organizado o extranjeria y me dice nos basta con nuestras policías. Eso en mi pueblo se llama sectarismo y falta de visión", ha agregado.

En este sentido, ha señalado que, cuando se habla de seguridad", todas las policías son nuestras" y "todas las informaciones son buenas". Por ello, ha vuelto a pedir que en la planificación que se realice se incluye la reunión periódico de la Junta de Seguridad, en donde esté presente la subdelegación del Gobierno y, por tanto, "la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI si ha menester de cara a los acontecimientos que van a venir a 2018"

Eguiluz ha indicado que parece que "Bilbao va a ser más segura si se minimiza el problema", cuando la manera de lograrlo es "si se ataja el problema".

INICIATIVA PLENO

Por todo ello, el PP presentará una proposición al próximo pleno del Ayuntamiento, en la que propone planificar conjuntamente con los sindicatos de la Policía Municipal la revisión del Plan de Seguridad y el modelo policial para hacer frente a los retos presentes y futuros en materia de seguridad ciudadana.

A su juicio, ha habido actuaciones "muy puntuales", cuando se debería haber dado una "planificación" de los dispositivos. En este sentido, cree que el actual Plan de seguridad es "incompleto"

"Yo le pregunto al alcalde si se ha hecho todo lo posible en materia, por ejemplo, de coordinación o si se han atendido todas las advertencias que desde nuestro grupo o de los ciudadanos han llegado al área de seguridad y la propia alcaldía. También le preguntaría a Diputación si los jóvenes sometidos a tutelas están realmente controlados y, si alguno de ellos es perdido de vista, si lo acaba sabiendo la Fiscalía o las fuerzas de Seguridad. A la consejera también le pregunto si está segura de que no hay más pandillas con actitudes delictivas", ha manifestado.

Por último, cree que están "fallando" los servicios de Bienestar Social de la Diputación y el Ayuntamiento porque los menores deberían poder "reinsertarse".