Elliott Murphy regresa a Santander este jueves

15/01/2018 - 12:38

El neoyorkino presentará su último libro en la Librería Gil y actuará en la sala BNS con Olivier Durand

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Elliott Murphy vuelve a Santander este jueves, 18 de enero, en una doble cita que incluye la presentación de su último libro y su último disco.

A partir de las 19 horas, y con entrada gratuita, presentará su último libro de relatos: "Historias de París", traducido y editado en 2017 por Izana Editores. El acto, organizado por Los Huesos de Portobello y enmarcado en la programación de invierno de Santander Music 2018, tendrá lugar en la Librería Gil de Santander (Plaza Pombo s/n), con introducción y traducción de Luis Avín.

A las 21:15 horas, el neoyorkino desgranará su legendario cancionero junto a Olivier Durand en la Sala BNS (Avenida Reina Victoria 46), donde presentará su último trabajo, "Prodigal Son" (2017). Entrada anticipada (18 euros) en SOF (c/Cubo 1, Santander) y entradas.liberbank.es.

Elliott Murphy vive en París desde hace más de 25 años como neoyorquino expatriado. La carrera de este venerado rockero y escritor está más activa que nunca. Ha editado más de 35 álbumes, sigue actuando por toda Europa, Estados Unidos y Japón, y es un prolífico escritor.

'Historias de París' es una colección de 11 relatos donde Elliott Murphy refleja las vivencias del expatriado con el espíritu de Henry James, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway, a la vez que capta la atmósfera de la propia ciudad de París a lo largo de los últimos años del siglo XX.

"Murphy, que en sus comienzos fue comparado con Bob Dylan y que después de alcanzar la cima del rock comprobó también lo rápido que podía esfumarse la fama, vive desde hace décadas en París, desde donde organiza giras por todo el mundo, habiendo recobrado la fama del pasado además de haberse labrado una justa fama como magnífico escritor: de canciones y de libros", dice la nota de prensa de Izana Editores.

Han pasado más de cuatro décadas desde que Elliott Murphy editó su primer y rompedor álbum Aquashow (1973) y los aficionados siguen llenando sus conciertos mientras los críticos alaban sus álbumes. En 2016 presentó The Second act of Elliott Murphy, un documental autobiográfico dirigido por Jorge Arenillas con entrevistas de Billy Joel o Bruce Springsteen que ha presentado en toda Europa y que consiguió el premio del público en el Festival Dock of the Bay de San Sebastián.

De su celebrado debut Aquashow la revista Rolling Stone escribió: "Elliott Murphy y su trabajo estarán con nosotros mientras siga existiendo el rock and roll".

Recientemente, la prestigiosa revista británica UNCUT lo ha calificado como "Álbum clásico" junto a Just a Story From New York (2012), grabado con motivo de su triunfal regreso a su lugar de nacimiento que saldó con un sold-out en el Rockwood Stage de Nueva York. Sus anteriores directos, Notes From The Underground (2009) y Elliott Murphy (2011), recibieron cuatro estrellas en la prestigiosa All Music Guide, ha informado Santander Music en nota de prensa