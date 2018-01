PSIB dice que Company es el "responsable" de que el PP no devuelva el dinero de la campaña electoral de 2007

15/01/2018 - 12:46

Alcover: "Nadie acusa a Company de ser corrupto, pero si no devuelve el dinero será el responsable de no devolverlo"

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)-

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha dejado claro este lunes que nadie acusa al presidente del PP balear, Biel Company de ser "corrupto" por la subvención electoral de 2007, pero ha dicho que es el "responsable" de que no se devuelva el dinero que le reclama el Govern, que ascienden a 212.941 euros.

"Si no devuelve del dinero no será culpable, pero sí el responsable de no devolver el dinero", ha afirmado Alcover, quien ha recordado que hay dos sentencias que reconocen que el PP se financió irregularmente en la campaña electoral de 2007.

"Nadie dice que Company hizo la campaña electoral de 2007, pero hay un caso de corrupción condenado por utilizar dinero negro. Lo que tienen que hacer es devolver el dinero", ha insistido.