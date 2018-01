La Film Symphony Orchestra ofrecerá el 21 de enero un concierto "de cine" en Salamanca

15/01/2018 - 12:53

La Film Symphony Orchestra ofrecerá el 21 de enero un concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, donde interpretará las "mejores bandas sonoras de la historia del cine", desde clásicos como 'Casablanca' o 'Rocky' hasta películas de reciente estreno como 'La La Land' o 'Rogue One'.

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)

Dentro de una gira con la que recorrerá más de 20 ciudades, la orquesta interpretará temas del "veterano" John Williams o el "novato" Justin Hurwitz, sin olvidarse de creaciones de Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry, Bruce Broughton, Michael Giacchino, Max Steiner o Ernest Gold.

Como gran obertura, llegará la obra compuesta por Hans Zimmer para 'El Hombre de Acero' y la orquesta, bajo la batuta de Constantino Martínez-Orts, no dejará pasar la oportunidad de interpretar algunos de los grandes estrenos de este año como un tema de la nueva entrega 'Rogue One: A Story of Star Wars'.

No faltarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca otras piezas como las míticas 'Titanic', 'Tiburón', 'Rocky', 'Tombstone', 'Bailando con lobos','Pearl Harbour' o "una de las que más respaldo han tenido en las redes sociales", 'La misión'.

Los más pequeños también tienen reservada su parte del programa y podrán revivir las aventuras de Peter Pan en 'Hook', y dejarse llevar en globo como Carl y Russel al escuchar la música de 'Up', ha informado la organización.