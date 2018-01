Felipe vi: "los españoles sentimos una deuda permanente con las víctimas del terrorismo"

15/01/2018 - 13:20

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El Rey aseveró este lunes que "los españoles sentimos una deuda permanente" con las víctimas del terrorismo, en la entrega de los premios Fundación Víctimas del Terrorismo 2017, que han distinguido a Felipe VI con el galardón 'En defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez'.

Don Felipe, que estuvo acompañado por la reina Letizia, dijo en su discurso que "las víctimas del terrorismo merecen el respeto, la adhesión y el apoyo incondicional de todos, porque las víctimas son -sois- el ejemplo y la memoria viva del mayor sacrificio que nuestra sociedad ha hecho por defender la libertad, la democracia, la convivencia y nuestro Estado de Derecho".

El Rey se preguntó "si sumaba para vuestra causa aceptar este galardón. Lo hago tan solo como acicate y reafirmación de un compromiso moral, de acción y representación. Porque no es para mi persona, sino para todos los españoles que rechazan la violencia terrorista y que exigen respeto y atención permanentes para las víctimas y sus familias. Recibo el premio en nombre de los españoles, que sentimos una deuda permanente con vosotros. Somos nosotros, en suma, los que estamos agradecidos".

Reiteró "como persona, como español y como Rey mi apoyo permanente a las víctimas del terrorismo, a su memoria y a su dignidad. Su dolor ha sido siempre el dolor de la Corona, el dolor de toda España", y ensalzó "la labor que realizáis las víctimas del terrorismo, así como el justo y necesario reconocimiento y atención que recibís de la sociedad".

También reconoció el Rey que "todos, y las víctimas las primeras, desearíamos no estar aquí, no premiar ni ser premiados; desearíamos no tener causa para participar en un acto como el de hoy; aunque esté inspirado por los valores positivos de convivencia, de ética y respeto, de tolerancia, democracia y libertad. Pero la realidad nos lleva, nos trae, nos quita y nos da. Y con la realidad -con lo que tenemos y con el tiempo que nos quede- podemos escoger qué hacer. Vosotros, con el apoyo de la sociedad y del Estado, lo habéis hecho: memoria, dignidad, ejemplo, enseñanza, convivencia concordia. Esa es vuestra respuesta a una terrible y dura realidad. Esa es la responsabilidad que todos debemos compartir, con la ley, con la solidaridad y con la esperanza en un futuro sin terrorismo".

Asimismo, don Felipe felicitó a los otros premiados, a los alumnos del colegio Joyfe de Madrid y a los Servicios Informativos de RTVE, a quienes les pidió que no dejen nunca "de dar el mejor ejemplo en el apoyo a las víctimas, ése que es propio de vuestra naturaleza: la de darles altavoz, la de proyectar su imagen y difundir su historia como se merecen".

También tuvo un recuerdo para el presidente Adolfo Suárez, que da nombre al premio recibido, y glosó una parte del discurso que pronunció al recoger en 1996 el Premio Príncipe (hoy Princesa) de Asturias: "España podrá superar cuantas dificultades se le planteen y realizar su decisiva aportación a la concordia de las naciones. Y para ello creo que los españoles puede que sólo tengamos que hacer una cosa: cultivar, día a día, allí donde nos encontremos, la buena semilla de la concordia"; esa "buena semilla" que cultivan las víctimas del terrorismo, agregó el Rey.

En el acto, que se celebró en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, también estuvieron presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entre otras personalidades.

(SERVIMEDIA)

15-ENE-18

MAN/caa