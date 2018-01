El Parlamento gallego, el más "activo y eficiente", abrirá un día a la semana sus puertas a la ciudadanía

15/01/2018 - 13:39

Recomienda que los diputados mantengan un "contacto fluido" con la ciudadanía y con los distintos actores sociales de la Comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa de puertas abiertas un día a la semana, en el que cualquier persona que lo desee podrá visitar el Pazo do Hórreo sin anotarse previamente y en turnos diarios fijos.

Santalices ha avanzado esta medida durante su participación en los desayunos informativos organizados por el Fórum Europa en Santiago, encuentro en el que ha destacado que el Parlamento de Galicia se ha convertido en cámara autonómica "más activa" y "eficiente" de España.

Así, como ejemplo, ha señalado que el coste por diputado del Parlamento vasco duplica al de Galicia. "Con datos de 2017, hay una decena de comunidades en las que el coste por diputado es superior al de Galicia, incluidas todas las históricas", ha manifestado.

A ello, ha añadido que la gallega es la cámara que "más facilidades" otorga para la participación ciudadana para lo que cuenta con una figura única, las proposiciones no de ley de iniciativa ciudadana, de la que carecen los restantes parlamentos.

"DIÁLOGO Y CONCORDIA"

El presidente del Parlamento de Galicia arrancó su intervención recordando el ejercicio de "diálogo, generosidad y concordia" así como "las múltiples cesiones" que "unos y otros hicieron" para "asentar (en España) una democracia perfectamente equiparable con la de los países más avanzados".

Esta "transición modélica", según ha indicado Santalices, es el resultado de factores como la "grandeza de todas las personas que padecieron en carne propia la devastadora Guerra Civil o la represión del franquismo".

Así, ha recordado también el "sacrificio" de los españoles que soportaron las estrecheces de aquel momento, la implicación de las fuerzas políticas y sociales y el liderazgo del rey Juan Carlos I, del mismo modo que hoy ejerce esa funciones constitucionales con valor y acierto el rey Felipe VI".

En este contexto, transcurridas cuatro décadas desde la celebración de las primaras elecciones democráticas celebradas en España, el presidente del Legislativo autonómico ha apuntado que "la inmensa mayoría de los gallegos aprecian y valoran el autogobierno" gallego p porque "mejoró su calidad de vida". "El hecho de que el autogobierno fuese ejercicio con 'sentidiño' huyendo de conflictos innecesarios, ha incrementado la aceptación de esta fórmula consagrada por la Constitución y el Estatuto".

Precisamente, en el desayuno, Santalices ha sido preguntado por la conveniencia de reformar el Estatuto de Autonomía. Al respecto, ha asegurado que para poder abordar la reforma se necesita "un consenso importante" por lo que esta cuestión dependerá de los grupos.

Con todo, desde el punto de vista "personal", ha considerado que el momento actual "no es el más adecuado". "Aunque no quiere decir que no haya que hacerlo, pido cierta prudencia a la hora de abordar esta cuestión", ha indicado.

"LEYES ÚTILES"

En su discurso ante las principales autoridades de Galicia, Santalices se ha referido a la necesidad de mejorar la calidad del trabajo parlamentario. "Lo importante es aprobar buenas leyes, que resulten útiles para la ciudadanía, refuercen la seguridad jurídica, respondan a las necesidades reales y faciliten la vida cotidiana de las personas, en lugar de crear problemas o dificultades innecesarias", ha indicado.

Para conseguir este objetivo, el presidente del Parlamento ha recomendado que los diputados mantengan un "contacto fluido" con la ciudadanía y con los distintos actores sociales de la Comunidad".

"Somos diputados y diputadas las 24 horas del día, los siete días de la semana", ha señalado para asegurar que su experiencia le indica que "las mejoras enmiendas, las iniciativas más originales surgen del contacto con la gente, no del trabajo burocrático, también necesario, nunca exclusivo".

CONTACTO "FLUIDO" CON SECTORES

Santalices también ha apostado por que la Cámara mantenga un "contacto fluido" y "permanente" con todos los colectivos y sectores sociales, porque el Parlamento "a todos representa y todos deben sentirse representados en la institución".

Entre otras medidas a corto y medio plazo, ha anunciado la edición de un volumen que recopile los perfiles biográficos de todos los diputados del Parlamento desde su primera legislatura, la emisión de una serie de programas divulgativos en el TVG y un volumen sobre anécdotas parlamentarias.

En el ámbito de las estructuras físicas, adelantó que se encuentra en preparación el Plan director del edificio que alberga el Parlamento para adaptarlo a nuevos requerimientos como la mejora de la accesibilidad.

DISCAPACIDAD EN LA OFERTA DE EMPLEO

En el desayuno, Santalices también ha anunciado que la oferta de empleo público del Parlamento para este año contempla una plaza específica para personas con discapacidad, reserva que también se contemplará en la próxima convocatoria de bolsas de formación. La oferta de empleo apuesta, además, por la promoción interna.

"El Parlamento constituye una caja de resonancia susceptible de generar un efecto multiplicador en la sociedad", ha afirmado para referirse a la necesidad de que la institución muestre "una especial sensibilidad respecto a las entidades y colectivos que trabajan en el ámbito social, la promoción de los hábitos de vida saludable o el universo creativo gallego, sea literario, plástico o de cualquier otro tipo".

Al desayuno informativo ofrecido por Miguel Santalices han asistido las principales autoridades de Galicia, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva; el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suánzes; así como varios conselleiros.