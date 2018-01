Euskadi superará "muy ampliamente" los 3,5 millones de turistas en 2017 y la aportación al PIB de 2016, que fue del 5,9%

Retortillo presenta la agenda de Euskadi en Fitur con el reto de incrementar las entradas en los meses con menor flujo de turistas

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

Euskadi superará "muy ampliamente" los 3,5 millones de turistas en 2017, tras contabilizarse hasta noviembre 3.379.000 entradas de viajeros, un 4,4% más respecto al mismo periodo del año pasado, y se incrementará la aportación del sector turístico al PIB por encima del 5,9% registrado en 2016, según ha afirmado este lunes el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo.

En rueda de prensa en Bilbao, Retortillo, acompañado el director de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour, Harkaitz Millán, ha hecho balance del turismo en 2017 y ha presentado la participación de Euskadi en FITUR, "una de las ferias turísticas internacionales más importantes".

Retortillo ha avanzado que, "a falta de los datos de diciembre, podemos decir que Euskadi se presenta en Fitur en un escenario favorable para el turismo" porque los datos hasta noviembre "no pueden calificarse más que de forma positiva".

Así, ha recordado que, de enero a noviembre, Euskadi ha aumentado el numero de entradas de turistas, "y estamos en una cifra de 3.379.000 entradas de viajeros, lo que supone un aumento del 4,4% respecto al año pasado". Además, el incremento "también se ha dejado notar en las pernoctaciones, que han aumentado un 3,2%", ya que de enero a noviembre se han contabilizado 6.983.000, lo que significa 220.000 más que en el mismo periodo de 2016.

Retortillo ha señalado que los datos "son positivos no solamente por el crecimiento, que no puede ser el único objetivo en sí mismo". "No nos debemos obsesionar con que el crecimiento del turismo suponga batir récords cada mes o cada año en términos del número de turistas, aunque obviamente es importante y todavía tenemos margen de crecimiento", ha subrayado, para insistir en que los datos "son importantes porque el crecimiento se ha producido, fundamentalmente, de forma desestacionalizada, uno de los objetivos fijados al principio de la legislatura en relación a que el crecimiento del turismo debe ser sostenible".

El consejero ha explicado que desestacionalizado "significa que aumentamos el número de entradas en aquellos meses que tienen un menor flujo de entradas, y no se produce de la misma manera en los meses tradicionales de entrada de turistas". Así, ha señalado que, según los datos de Eustat referidos a hoteles y agroturismos, "entre enero y junio se incrementaron en 80.000 las entradas de visitantes, y, sin embargo, en julio no hubo aumento respecto al año pasado y pasó prácticamente lo mismo en agosto, septiembre y octubre, mientras que en noviembre volvió a producirse un incremento del 20.000 entradas solo en ese mes".

Asimismo, ha destacado que el turismo internacional "sigue creciendo" y representa el 40% de las entradas de visitantes en Euskadi, con la previsión de que al cierre del año ronde el 43%.

Según ha dicho, "el reto sigue siendo no tanto aumentar y batir récords mes a mes, sino, sobre todo, en incrementar y mejorar la desestacionalización" y, para ello, ha señalado la necesidad de "repartir eventos a lo largo del año, poner en valor recursos turísticos que atraen en otros periodos que no son los tradicionales estivales, la fidelización aumentando las pernoctaciones, y mejorar la contribución en términos de generación de riqueza del turismo en la economía vasca".

Tras asegurar que diciembre "será un mes muy bueno", se ha mostrado convencido de que "a finales de año superaremos muy ampliamente los 3,5 millones de entradas de visitantes, y se incrementará la contribución al PIB del sector turístico por encima de los valores del año 2016, que fue del 5,9%".

Por otro lado, ha señalado que el turismo "no solamente es importante desde un punto de vista económico, sino también por la propia proyección exterior del país", ya que es "una inmejorable tarjeta de presentación del país en el exterior, encaja perfectamente en la estrategia de internacionalización y, además, contribuye a generar actividad en otros sectores".

Retortillo ha destacado que 2018 "se presenta como un gran año para la proyección turística de Euskadi en el ámbito internacional", con eventos como Routes Europe 2018 en el BEC en abril, que será "un impulso innegable a la proyección y conexión exterior de Euskadi", o las competiciones de rugby, el Festival Marítimo de Pasaia, el 125 aniversario del Puente Colgante, que "sumados a los ya habituales festivales de música, exhibiciones gastronómicas y congresos y foros nacionales e internacionales configuran una rica y variada oferta con el sello y singularidad de Euskadi".

En ese sentido, ha asegurado que Fitur será, a parir de este miércoles, "una ocasión perfecta para mostrar esa riqueza turística del país, como tractor también para que vengan visitantes y generar actividad en otros sectores".

STAND DE FITUR

Por su parte, el director de Basquetour, Harkaitz Millán, ha explicado la agenda de trabajo en esta feria que se iniciará este miércoles, 17 de enero, a las 13.00 horas con la inauguración del stand de Euskadi a cargo del consejero, acto en el que participará una representación de las instituciones, empresas y entidades de Euskadi.

El stand de Euskadi contará con 700 m2, centrado en la idea principal de la campaña de turismo, 'Vivir Euskadi con los 5 sentidos', para poder captar todos los matices, la diversidad y la riqueza de los recursos que ofrece. Se trata, además, de una experiencia inclusiva, que busca poder garantizar el acceso de todas las personas para que, independientemente de sus capacidades pueda percibir y comprender la información autónomamente.

Para ello se instalará un punto adaptado y señalización por zonas en mostradores que consistirá en vinilos adhesivos donde quedarán las áreas señalizadas mediante colores en alto contraste, letras en altorrelieve y textos en braille.

Todos los mostradores contarán con una zona baja en altura que facilita el uso para las personas con movilidad reducida. El punto adaptado consiste en una solución de accesibilidad que integra un plano tacto visual (visual y relieve) junto con el servicio Map's Voice (audio), que permite la comprensión de un mapa, incorporando un sistema de locución en diferentes idiomas.

El espacio se articula a través de grandes estructuras, con formas semicirculares que, mediante cinco bloques, facilitan el encuentro entre todos los usuarios y ofrecen una imagen de apertura y de envolvimiento a la vez.

AGENDA EN FITUR

Dentro de la agenda destacan la entrega del premio EDEN a Tierra Ignaciana como destino de excelencia y la entrega del premio SICTED al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a Urole Kosta, como finalista de mejor gestor y mejor administración supramunicipal y a Portugalete como destino.

Además, dentro del stand tendrán lugar diversas presentaciones como los eventos de Bizkaia y Bilbao para 2018, la presentación del Festival Marítimo de Pasaia, la presentación del Camino Ignaciano; el 125 aniversario del puente colgante o la red de Ciudades y Villas Medievales, entre otros muchos.

Además de estas presentaciones, centradas en los días destinados a público profesional, habrá diversas catas de vino, txakoli, sidra o queso, además de showcooking, en los días de público final, así como actuaciones de danza, de magia por parte de Magialdia, y tamborrada.

En la parte profesional, Millán ha adelantado que van a acudir más de 100 empresas, con más de 150 profesionales, y hay 250 reuniones planificadas durante la feria.