El PSIB dice que Company es el "responsable" de que el PP no devuelva el dinero de la campaña electoral de 2007

15/01/2018 - 14:05

Alcover: "Nadie acusa a Company de ser corrupto, pero si no devuelve el dinero será el responsable de no devolverlo"

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)-

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha dejado claro este lunes que nadie acusa al presidente del PP balear, Biel Company de ser "corrupto" por la subvención electoral de 2007, pero ha dicho que es el "responsable" de que no se devuelva el dinero que le reclama el Govern, que ascienden a 212.941 euros.

"Si no devuelve del dinero no será culpable, pero sí el responsable de no devolver el dinero", ha afirmado Alcover, quien ha recordado que hay dos sentencias que reconocen que el PP se financió irregularmente en la campaña electoral de 2007.

"Nadie dice que Company hizo la campaña electoral de 2007, pero hay un caso de corrupción condenado por utilizar dinero negro. Lo que tienen que hacer es devolver el dinero", ha insistido.

e hecho, los socialistas tienen presentada una proposición no de ley para debatir en el pleno del Parlamento por la que instan al PP a volver el dinero desperdiciados.

Por otra parte, Alcover ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a no recortar en Baleares 67,3 millones de euros porque "es una cifra que el propio Montoro en julio de 2017 informó de que nos correspondía".

En este sentido, el portavoz socialista ha criticado que "hemos oído Company sacar pecho sobre la financiación irregular del PP, insultar a la presidenta Armengol y apoyar las modalidades lingüísticas insulares del catalán igual que hacía Bauzá, pero en ningún caso hemos oído palabra o crítica por parte sobre el nuevo recorte y traición de Montoro hacia Baleares".

Además, la iniciativa socialista también reclama al Gobierno de España que presente ya los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 porque "Rajoy no ha cumplido ni el deber constitucional de presentar unas cuentas para debatir, del mismo modo que tampoco tenemos propuesta de nuevo sistema de financiación".

La proposición no de ley será debatida, previsiblemente, a la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara autonómica.