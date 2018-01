Madrid. el gobierno municipal ultima su borrador de presupuesto y el psoe exige "mejoras sustenciales" respecto al pef

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reveló este lunes que el Gobierno municipal está "ultimando" su borrador de presupuesto para 2018 y que lo acabará "esta semana", pero la portavoz del Grupo Socialista, cuyo apoyo es imprescindible para aprobarlo, Purificación Causapié, insistió en que para ello tiene que incluir "alternativas" y "mejoras sustanciales" respecto a lo que prefigura el Plan Económico Financiero (PEF) 2017-18.

Ambas hicieron declaraciones a los periodistas al término de la presentación de la novena edición del Gastrofestival, unas horas después de que mantuvieran una reunión bilateral sobre el presupuesto.

Carmena dijo que hoy habrá también dos reuniones del equipo de gobierno para seguir elaborando ese borrador y volvió a subrayar que la inversiones financieramente sostenibles (IFS), que no computan en la regla de gasto, "van a tener una importancia muy grande en este presupuesto"; una vez desbloqueadas tras aceptar el Ayuntamiento las exigencias en materia de gasto del Ministerio de Hacienda y Función Pública, puso como ejemplo que en el Área de Desarrollo Urbano Sostenible hay "casi 70 mesas de contratación abiertas".

La alcaldesa no quiso arriesgar una cifra de cuántas IFS del año pasado se ejecutarán finalmente, tras el desbloqueo a última hora de diciembre por el acuerdo con el Ministerio, y emplazó a la liquidación del ejercicio para precisar la cantidad, si bien avanzó que el dato avanzado por 'Abc' de que se habrán quedado sin ejecutar inversiones por valor de 216 millones no coincide con los que ella ha visto.

Carmena aseguró que "por ahora no" hay disensos dentro de Ahora Madrid sobre el presupuesto, pese a que al ser "un grupo muy variado" admitió que "puede haber opiniones diferentes", como quedó reflejado en los "debates sobre cómo acomodarnos a la regla de gasto", con las críticas de IU, Ganemos y Madrid 129 al hecho de que se admitieran las exigencias del Ministerio y el exdelegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, fuera relevado de su puesto por abjurar del PEF.

CAUSAPIÉ

La alcaldesa dijo que cree que no será necesario el apoyo del PP, que ya tuvo para el PEF, para sacar adelante los presupuestos, sino que podrán hacerlo Ahora Madrid y el PSOE, como en los años anteriores, pero Causapié, pese a certificar la "buena y cordial relación" que le une a Carmena, apuntó que los socialistas siguen "en el mismo lugar que hace una semana: esperando la propuesta sobre los presupuestos" que tiene que trasladarles el Gobieno municipal.

"Estamos temerosos de que el borrador parta de la situación que marca el PEF", reiteró. "Tiene muchas limitaciones sobre el presupuesto de personal, inversiones y transferencias corrientes". Preguntada por la respuesta que dio la portavoz del Ejecutivo local, Rita Maestre, quien el jueves pasado advirtió de que el presupuesto no podía contravenir el PEF, ella insistió en que la propuesta tiene que incluir "otras alternativas y mejora sustanciales respecto al PEF", al que el PSOE votó en contra. En todo caso, afirmó que "la situación sigue abierta" y que hasta que no haya "una propuesta definitiva" de Ahora Madrid el Grupo Socialista no tomará una decisión.

Causapié quiso añadir que lo que sí manifestó a Carmena en su reunión de hoy es la disposición de los socialistas a "hablar de algunas cuestiones que se establecen en el tiempo de la prórroga presupuestaria", una posibilidad que la semana pasada deslizó que "no tiene que ser necesariamente peor" que aprobar un nuevo presupuesto. Por ejemplo, las mejoras en la situación del personal municipal y las ayudas o subvenciones a organizaciones, porque "Madrid no se para porque estemos en prórroga presupuestaria". Finalmente, "haya o no acuerdo de presupuestos", garantizó que el PSOE estará "pendiente" de que se ejecute todo el presupuesto social en 2016, algo que reprochó al Gobierno municipal que no hiciera en 2017.

