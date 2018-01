SCC advierte que volverán a salir a la calle si el futuro Govern actúa en contra de la ley y reclama 'seny'

15/01/2018 - 14:21

Rosiñol advierte: "No vamos a permitir que se nos trate como a catalanes de segunda por no ser separatistas"

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha afirmado este lunes que la entidad "no va a abandonar a todos aquellos catalanes que también se sienten españoles y europeos" y "en el momento en el que se produzca alguna acción o declaración que vaya en contra de la legalidad vigente o que conculquen los derechos de los ciudadanos" no dudarán en "volver a salir a la calle no para generar conflicto, sino para reclamar respeto a la Constitución y al Estatut" y volver a hacer "un llamamiento al sentido común, al seny, y a la convivencia".

Así se ha pronunciado durante la ceremonia de entrega del XXVI Premio de Convivencia que otorga la Fundación Profesor Manuel Broseta, que este año reconoce a SCC, celebrada en el Palau de la Generalitat Valenciana.

Tras recibir el galardón de manos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que tras la "fractura sin precedentes" generada por el 'procés' si los partidos independentistas vuelven a gobernar y siguen "empecinados en ejecutar su hoja de ruta ilegal" se opondrán "firmemente desde la razón y el entendimiento, desde la ley y la concordia".

La intención a corto plazo de Societat Civil Catalana es reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con los presidentes autonómico, además de organizar "actos en el conjunto de España, en Europa y en todos los rincones de Cataluña" para llevar su mensaje de "convivencia y reconciliación".

"Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en Cataluña, una etapa en la que reine la convivencia, la concordia y el respeto entre los catalanes", ha dicho, y "donde se ponga el foco en todo aquello que nos une y no en lo que nos separa" y crear "puentes de diálogo con la finalidad de alcanzar acuerdos dentro de la ley". "No vamos a permitir que se nos trate como a catalanes de segunda por el hecho de no ser separatistas; no vamos a permitir que nadie nos convierta en extranjeros en nuestra propia tierra", ha aseverado.

