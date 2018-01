Susana Díaz afirma que tiene la "responsabilidad y obligación de volver a levantar la bandera de la igualdad"

15/01/2018 - 14:25

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que tiene "la responsabilidad y la obligación de volver a levantar la bandera de la igualdad de los andaluces con el resto de españoles" en este momento convulso territorialmente en España.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Susana Díaz se ha pronunciado así durante la presentación, en el Palacio de San Telmo, del documental sobre los orígenes de la autonomía 'Un ideal andaluz', de las fundaciones Centro de Estudios Andaluces y Cajasol, que supone un viaje físico y emocional por la construcción del autonomismo andaluz: del Ideal de Blas Infante a la aprobación del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En su intervención, la presidenta ha manifestado que, frente a quienes tienen la tentación de crear "ciudadanos de primera y de segunda, de querer rescribir nuestra historia para que el 151 sea papel mojado y de querer arreglar una situación convulsa territorial dando privilegios a unos frente a otros", es necesario que "Andalucía vuelva a ser lo primero para todos los que tenemos alguna responsabilidad".

Díaz ha destacado que esta comunidad es hoy lo que es "gracias a la lucha por la igualdad, a que hubo hombres y mujeres valientes que pusieron a Andalucía por delante". No obstante, ha dejado claro que "no queremos ser más que nadie, nunca lo quisimos; pero no vamos tampoco a conformarnos con ser menos".

Por ello, la presidenta ha insistido en que "hace falta una financiación adecuada" y que "no podemos tener un trato discriminatorio respecto a los recursos que necesitamos para mantener unos buenos servicios públicos". Susana Díaz ha asegurado que esta será la "otra bandera" que asuma el Gobierno andaluz, a la que pedirá que se sumen "desde el consenso, el acuerdo y desde la generosidad" todas la fuerzas políticas parlamentarias.

A su juicio, ese es el mayor homenaje que se le puede hacer a los padres de la patria andaluza, a quienes "lo dieron todo, incluso algunos hasta la vida, por Andalucía, por la igualdad, por la democracia y por la libertad". Para Díaz, este será además el mayor tributo a esta tierra, "unidad en la defensa de quienes la amamos, la queremos y sabemos que las oportunidades que tenemos son gracias a aquella bandera verdiblanca que es la bandera de la igualdad".

La presidenta, que ha agradecido a "quienes han puesto voz y rostro a nuestra historia, a nuestro legado, a nuestra lucha y a nuestro patrimonio, que es el amor por Andalucía, la bandera que nos guía", ha defendido que este trabajo documental supone el mejor homenaje a quienes contribuyeron a la conquista de la autonomía para Andalucía.

CIEN AÑOS DE LA ASAMBLEA REGIONALISTA DE RONDA

El documental ha sido presentado este 15 de enero, cuando se cumplen cien años de la Asamblea Regionalista de Ronda de 1918, en la que se acordaron los símbolos andaluces, la bandera y el escudo, y donde se definieron las bases ideológicas del movimiento autonomista. Este año, además, también es el 40 aniversario de la Constitución de la Junta Preautonómica de Andalucía y del Pacto de Antequera.

En él se resalta la contribución de la obra de Blas Infante en la secuencia de acontecimientos históricos protagonizados por el pueblo andaluz que resultaron determinantes para la conquista de la autonomía para Andalucía: de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, al referéndum del 28 de febrero de 1980 y la aprobación del primer Estatuto de Autonomía, el 20 octubre de 1981.

La obra 'Ideal andaluz', ópera prima de Blas Infante publicada en 1915 y considerada el texto fundacional del andalucismo histórico y político por contener el germen de su ideario social, cultural y económico, es la columna vertebral de este trabajo documental realizado por La Maleta Creación Cultural, productora sevillana especializada en el audiovisual, la fotografía y la imagen, adjudicataria del concurso público.

Según la información facilitada por el Centro de Estudios Andaluces, adscrito a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, a pesar de la actualidad del texto por los valores democráticos, igualitarios y políticos que promueve --principalmente la reivindicación de la identidad histórica de Andalucía y de sus posibilidades de progreso lastradas por el problema del reparto de la tierra y el elevado analfabetismo-- su compleja escritura ha limitado su difusión entre el público mayoritario, principalmente los más jóvenes.

De ahí la idoneidad de promover, por vez primera, su interpretación y lectura audiovisual, poniendo de relieve y dando a conocer la pertinencia y contemporaneidad del ideario del Padre de la Patria Andaluza.

A través de un innovador montaje audiovisual, el documental va hilvanando diferentes periodos históricos en una sola narración en la que se entrelazan el rodaje en diferentes localizaciones; documentación de archivo gráfica y fílmica recopilada de diferentes fuentes --Centro Documental de la Autonomía de Andalucía, familia de Blas Infante y archivos particulares como los de Nonio Parejo, Pablo Juliá y Antonio Cascales, entre otros- -, y entrevistas a personas que, de manera directa o indirecta, contribuyen a dar a conocer el legado del Padre de la Patria Andaluza o que protagonizaron de alguna manera el proceso autonómico andaluz.

"Rigor histórico y testimonio vivo aunados en una sola propuesta audiovisual destinada a todos los públicos que invita a realizar un viaje físico, intelectual y emocional a la construcción del autonomismo andaluz", según ha señalado el Centro de Estudios Andaluces.

Desde su casa natal en Casares (Málaga) a la Casa de Alegría en el Museo de la Autonomía de Andalucía, en Coria del Río (Sevilla), donde Blas Infante residió los últimos años de su vida, la película realiza un recorrido físico por los lugares clave en su trayectoria vital e intelectual, por el contexto histórico-social que le tocó vivir y, sobre todo, por la idea de Andalucía que calificó como su 'Ideal andaluz'.

Cada etapa de este viaje se ilustra con varios testimonios como el de Bernardo Ríos, profesor de instituto ya retirado, que trata sobre la concienciación y el activismo de Blas Infante ante la situación sociopolítica de la Andalucía de finales del siglo XIX y principios del XX, personificada en las penosas condiciones de vida del jornalero andaluz; Vanesa López, directora de la Casa Natal de Blas Infante en Casares, que ofrece una visión global de sus primeros años de vida y de la influencia de estas vivencias en su obra posterior; Salvador Cruz Artacho, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén, que resume buena parte de los postulados políticos y sociales que defendería Blas Infante en 'Ideal andaluz'; y Manuel Peña Díaz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba y director de la revista 'Andalucía en la Historia', que relata sus últimos años de activismo político, ya residiendo en la Casa de la Alegría, en Coria del Río, y su apresamiento y posterior fusilamiento en la madrugada del 11 de agosto de 1936, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona.

Por su parte, la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablo, ha expresado en el acto su agradecimiento al Gobierno andaluz por que aliente y apoye nuestra obligación de divulgar lo que somos, desde la pasión y el rigor del análisis académico. Ha indicado que el documental es un paso más en la apuesta por el rigor y por que los andaluces aprendan a amar nuestra historia y conozcan lo que hay detrás de nuestros símbolos.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha expresado su satisfacción por la participación en este proyecto que evidencia el dinamismo y la valía del sector audiovisual andaluz. Ha valorado que se hayan unido dos fundaciones para realizar un documental que pretende dar a conocer la historia y la realidad de los andaluces.