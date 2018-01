Cs pide que la mesa del parlament no sea "un circo que trabaje por puigdemont"

15/01/2018 - 14:16

La dirección nacional de Ciudadanos pidió este lunes que la Mesa del Parlamento de Cataluña, que se constituirá el miércoles, no vuelva a ser "un circo que trabaje por el señor Puigdemont" vulnerando la legalidad.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que su partido presentará la candidatura de José María Espejo para intentar que la Mesa "vuelva a dignificar al Parlamento" en vez de ser "un circo" en beneficio de la independencia.

Aseguró, en ese sentido, que la candidatura de Ernest Maragall para presidir el Parlamento "no da más confianza" que cualquier otra que puedan presentar los independentistas, aunque sí es de esperar "que hayan aprendido" de lo ocurrido la anterior legislatura. En todo caso, desde Ciudadanos estarán "vigilantes".

Villegas dejó claro también que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no prevé el voto delegado en la investidura no tampoco que esa investidura pueda ser "por plasma", por lo que rechazan que pueda ser elegido Carles Puigdemont desde Bruselas y que los electos en prisión o que huyeron con él puedan ejercer su derecho a voto sin estar presencialmente en la sesión.

Ciudadanos rechaza también prestar un diputado al PP para que tenga grupo parlamentario propio porque lo considera algo propio "de la vieja política" y cuyo objetivo "no está muy claro".

"Es mucho más limpio" que el PP sea subgrupo parlamentario dentro del Mixto, insistió, una fórmula ya prevista en el Reglamento y que Ciudadanos utilizó en su primera legislatura con representación, que permite funcionar "con normalidad" en cuanto a cupo de inicitivas y tiempos de intervención.

Si lo que se pretende con la búsqueda de grupo propio es únicamente cobrar la subvención para el mailing electoral, aseguró, "que no cuenten con Ciudadanos" porque no se puede pretender que todos los catalanes paguen de su bolsillo "algo que no se ha ganado en las urnas".

