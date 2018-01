Susana Díaz se verá con Pedro Sánchez el próximo martes en Sevilla tras mantener contactos en las últimas semanas

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se verá con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el próximo martes 23 en Sevilla, tras haber mantenido "contactos" en las últimas semanas.

Sánchez estará en Sevilla el próximo martes para pronunciar una conferencia en un desayuno informativo del Foro Joly Andalucía y para participar en una asamblea abierta, la segunda que hace en la comunidad andaluza después de que interviniera en una el pasado jueves en Granada sobre las pensiones.

Fuentes del equipo de Susana Díaz han confirmado a Europa Press que la presidenta estará con Pedro Sánchez en alguno de los actos que tiene programados en Sevilla para ese martes, aunque aún no está cerrado en cuál será.

Han agregado que es más complicado que lo pueda acompañar en el desayuno informativo, puesto que coincide en hora con la reunión semanal del Consejo de Gobierno. En cualquier caso, en este momento no está aún nada cerrado.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que Susana Díaz y Pedro Sánchez han mantenido varios contactos en las últimas semanas y que la presidenta tiene claro que para "lo que necesite" el secretario general, ella estará.

La última vez que Susana Díaz y Pedro Sánchez coincidieron en Andalucía fue a finales de julio de 2017, cuando el secretario general participó en Sevilla en la clausura del 13 Congreso Regional del PSOE-A.

De otro lado, las citadas fuentes han querido dejar claro que la presidenta de la Junta no tiene previsto adelanto electoral en Andalucía y que su única intención es agotar la legislatura.

Consideran que es el PP-A el que ha soltado "la liebre" de un posible adelanto electoral en Andalucía, algo que no contempla la presidenta de la Junta, que "agotará la legislatura".

Sobre la próxima visita de Pedro Sánchez el martes a Sevilla también se ha pronunciado este lunes el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien preguntado en rueda de prensa sobre si se vería con Susana Díaz, ha confirmado que ambos dirigentes coincidirán "a lo largo del día" pero que aún no podía concretar en qué actos, recordando que ese día se celebra la reunión del Consejo de Gobierno.

"No sabemos en qué momento se verán", ha insistido Cornejo, quien ha destacado que cuando se cierren agendas se concretará. Asimismo, ha pedido ver "con normalidad" la coincidencia o no de Susana Díaz y Pedro Sánchez, asegurando que habrá ocasiones en las que las agendas les permitan coincidir y otras en las que no.

Sobre la asamblea abierta que celebrará el secretario general del partido en Sevilla, ha dicho que mantendrá el mismo formato que la que tuvo lugar hace unos días en Granada, interlocución con afiliados y simpatizantes, y que el tema central será las pensiones. "No tenemos noticia de que eso vaya a cambiar", ha añadido.