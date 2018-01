Cataluña. rajoy avisa de que el 155 seguirá en vigor "en el supuesto imposible" de que puigdemont sea elegido desde bruselas

15/01/2018 - 14:17

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó este lunes de que se mantendrá el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "en el supuesto imposible" de que Carles Puigdemont sea elegido presidente de la Generalitat de forma telemática desde Bruselas.

Rajoy hizo esta advertencia en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano de la formación entre congresos, momento que aprovechó para subrayar que "es absurdo que alguien pueda pretender ser candidato a la Presidencia estando en Bruselas y fugado de la Justicia".

"Este es un problema de puro sentido común", indicó el líder del PP, para a renglón seguido asegurar que el gobierno recurrirá la "decisión disparatada" que supondría que Puigdemont asistiera al debate de investidura desde Bruselas.

"No se puede tomar posesión desde Bruselas", insistió, antes de advertir de que el artículo 155 de la Carta Magna seguirá en vigor en este supuesto, ya que el acuerdo aprobado por el Senado recoge que este precepto se mantendrá hasta que tome posesión el nuevo presidente, y esto "tiene que hacerlo físicamente".

Dicho esto, Rajoy abundó en que el objetivo en este momento ha de ser la normalización institucional, económica y social de Cataluña, un propósito en el que "deben colaborar todos, piensen como piensen y se sientan como se sientan".

DEMANDA "REALISMO"

Defendió que el artículo 155 no se ha aplicado "para prohibir el independentismo", sino para "obligar al independentismo a respetar la ley". "Y es lo es lo que estamos consiguiendo", celebró el jefe del Ejecutivo, al tiempo que demandó a los políticos catalanes que practiquen el "realismo".

En los próximos años, prosiguió Rajoy, "tocará ganar al independentismo pero no con el 155, sino haciendo política en Cataluña cada día, dando la batalla en todos los ámbitos y apelando a la concordia y reconciliación de la gente".

En este punto, se congratuló de que el Gobierno "no ha estado solo" en todo este proceso y que se ha sentido "acompañado y comprendido por la inmensa mayoría de los españoles". "Nosotros no hemos hecho demagogia en este asunto" y "no hemos hecho política de partido", agregó.

Además, aseguró que no alberga "ninguna duda" de que el PP catalán recuperará sus apoyos electorales "más allá de esta coyuntura concreta". "Desde luego, vamos a trabajar intensamente para ello. Recuperaremos a nuestros votantes y conseguiremos nuevos apoyos en el futuro", se marcó como reto.

"ERRORES" DEL PP

Sin embargo, reconoció que como partido se han cometido "errores" de los que habrá que "aprender" para "hacer las cosas mejor en el futuro". En todo caso, aseveró que la respuesta del Gobierno ante el desafío independentista "ha sido buena para España, aunque acaso no lo haya sido para el PP".

Consideró que ya se han quedado demostrado que el independentismo "carece de apoyos suficientes para imponer su proyecto y para hablar en nombre del pueblo de Cataluña", ya que no tiene "ni la mitad de los votos" de esta región. "¡Han perdido apoyo!", remarcó.

Así las cosas, vio "muy claras" las consecuencias de todo lo ocurrido en Cataluña, donde "cada vez menos hablan los independentistas de la independencia unilateral y menos aún del referéndum de autodeterminación". "Plantearon un órdago, elevaron su apuesta y la han perdido", arguyó.

Por último, destacó que los eventuales socios de Gobierno de Puigdemont para lograr acuerdo de legislatura "han advertido que no hay margen para ser presidente a distancia, ni por delegación ni por otra suerte de trampa". "Eso demuestra que el objetivo fundamental para los próximos tiempos es, además de recuperar la legalidad, que se recupere el realismo", remachó.

