Causapié apunta que en el PSOE se sienten "temerosos" ante un presupuesto "con muchas limitaciones" por el PEF

15/01/2018 - 14:40

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha indicado que en el Grupo Municipal Socialista están temerosos" ante un presupuesto "con muchas limitaciones" por el Plan Económico Financiero (PEF) 2017-2018, aprobado por el Ministerio de Hacienda.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de que la alcaldesa, Manuela Carmena, haya avanzado que esta semana habrá un documento base del presupuesto de 2018, la socialista ha confirmado tras la presentación del noveno Gastrofestival que esta mañana se ha reunido con la regidora dentro de los encuentros habituales semanales, donde el tono ha vuelto a ser "de una buena y cordial relación".

Siguen a la espera de la propuesta presupuestaria a presentar por el equipo de Gobierno. Sí ha avanzado que en el PSOE están "temerosos de que ese primer borrador parta de la situación que establece el PEF para 2018, con un presupuesto con muchas limitaciones, tanto de personal como de inversiones y transferencias corrientes, por ejemplo, en las ayudas a las familias o a las asociaciones".

"Ella (Carmena) lo que plantea es que podamos hacer importantes inversiones con las Financieramente Sostenibles (IFS) pero la situación sigue abierta", ha declarado. Los socialistas están "en el mismo lugar que hace una semana".

Causapié le ha transmitido a la alcaldesa que en el grupo municipal que lidera están abiertos a hablar de cuestiones que pueden surgir durante la prórroga presupuestaria, como las relativas a la mejora de la situación del personal del Ayuntamiento o las subvenciones que afectan a las organizaciones sociales.

El objetivo es que no se paren los proyectos. "Le he manifestado nuestra disponibilidad para colaborar en el Pleno en aquellas cuestiones para que no se paren porque Madrid no se tiene que parar aunque estemos en prórroga presupuestaria", ha expuesto.

Sobre las limitaciones establecidas por el PEF, Causapié ha replicado que el PSOE votó en contra del plan porque no les gustaban "los recortes de 2017 ni de 2018". "Esperamos que la propuesta (base del presupuesto) tenga otras alternativas y mejoras sustanciales con respecto a este PEF", ha declarado Causapié.

"Hemos manifestado que nos preocupaba que en este PEF hubiera recortes importantes en inversiones, unido a las dificultades que Ahora Madrid está teniendo para ejecutar las inversiones, aquello que ya estaba aprobado. Tenemos un problema con el PEF que ha impuesto el PP y que ha votado con Ahora Madrid", ha manifestado la portavoz del PSOE.

Los socialistas han mostrado su desacuerdo con inversiones no ejecutadas, como el caso de las diez escuelas infantiles que sí se han puesto en marcha pero el compromiso era de 16. El PSOE quiere un presupuesto que "mejore los servicios públicos, el gasto social, las inversiones en los distritos y que se ejecute por el equipo de Gobierno".