La US quiere aumentar en un 20% la participación externa en su investigación y fomentar titulaciones bilingües

15/01/2018 - 14:59

La Hispalense presenta su Plan Estratégico con el objetivo de "lograr que esté más abierta a la sociedad"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado este lunes su Plan Estratégico para el periodo 2018-2025, cuyas líneas centrales de actuación se basan en lograr que la entidad educativa esté "más abierta a la sociedad", intensificando las conexiones con el entorno de la misma. Entre las líneas maestras del mismo, se incluyen el aumento en un 20 por ciento de la participación externa en su investigación y la potenciación de titulaciones bilingües.

El documento ha sido presentado en un acto institucional en que han estado presentes el rector de la US, Miguel Ángel Castro; la vicerrectora de Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso; y la presidenta del Consejo Social de la US, Concepción Yoldi.

El documento, aprobado por unanimidad el pasado día 20 de diciembre por el Consejo de Gobierno de la US, está dividido en tres ejes principales. Así, el primero de ellos, denominado 'Identidad Universidad de Sevilla' establece las metas propuestas para definir qué universidad ser en el futuro. Entre ellas, el plan propone hacer una universidad "socialmente responsable y sostenible, fortaleciendo su identidad".

El segundo de ellos, denominado 'Generar valor a través del conocimiento', incide en la necesidad de "generar, transmitir y transferir conocimientos en todos los campos de estudio y en conexión con el entorno". Para ello y a través de líneas de actuación, la US propone en su plan estimular la investigación y articular estructuras para ello, potenciar un modelo educativo orientado a la inserción laboral o favorecer el emprendimiento y el desarrollo social y cultural, entre otros.

Bajo el título 'Construir para el futuro', el tercer eje se centra en las herramientas necesarias para alcanzar los citados retos. Por ello, las líneas del plan abogan por simplificar los procesos administrativos de la US, la reestructuración de los procesos, la atracción y planificación de los recursos, la captación del talento y la internalización de la creación, transmisión y transformación del conocimiento.

PIDE "RESPETO" A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y FINANCIACIÓN "ESTABLE"

Para alcanzar tales objetivos, la Hispalense ha enumerado entre las propuestas para los próximos años la puesta en marcha del programa 'Campus Sevilla' para conectar la ciudad, la sociedad y su entorno; incrementar en un 20 por ciento la participación de agentes externos en los proyectos de investigación; mejorar la inserción laboral de los egresados; aumentar la intención emprendedora de los estudiantes; alcanzar el crecimiento medio anual del 10 por ciento de los fondos propios de la US; o potenciar las titulaciones bilingües en la oferta, entre otras metas.

Asimismo, la producción del Plan Estratégico se ha centrado en la iniciativa 'Anticipa', un proceso participativo que a través de actividades y canales ha configurado dicho documento. Además, el asesoramiento de colectivos, como el Grupo Cero o Anticipa, junto con encuestas y bancos de ideas han sido herramientas claves para la formación del mismo. Con esto, han resaltado en la presentación, se demuestra la idea de que "las personas son el centro de las ideas y propuestas del documento".

Por su parte, el rector de la Hispalense ha destacado "el rigor y la precisión" del documento: según ha recordado, su elaboración fue un compromiso del equipo de gobierno. Así, Castro ha recalcado entre las cuestiones claves del plan la colaboración, el compromiso académico y social y la conciencia crítica.

En este marco, Miguel Ángel Castro ha subrayado la importancia de posicionar la US en el centro del debate con el fin de que "actuaciones como éstas aumenten el reconocimiento y el respeto a las universidades públicas frente a las críticas relativas a su labor". Con respecto a materia económica, el rector ha apelado a trabajar en un modelo de financiación estable para "evitar que las actuaciones propuestas queden a medias".